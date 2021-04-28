Halk Sağlığı İçin İlaçlama Çalışmalarına Devam 

Çankırı Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını iki farklı koldan yürütüyor. Vektör ile mücadele eden ekipler, corona virüs salgını sürecinde PCR testi pozitif çıkan hastaların bulunduğu apartmanlarda da ilaçlama yapıyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü halk sağlığını korumak için çalışmalarını arttırdı. Ekipler, yaz aylarında rahatsızlık veren sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçebilmek için sulak alanlar başta olmak üzere, çöp konteynırları, kanallar, fosseptik ve gübrelik alanlarda ilaçlama yaptı. Vektör ile mücadelede ruhsatlandırılmış, onaylanmış, etkinliği ispatlanmış ve çevreye duyarlı ilaçlar kullanarak yürütülen çalışmaların yaz aylarında da devam edeceği bildirildi.

Corona Hastalarının Bulunduğu Binalar İlaçlanıyor

Belediye ekipleri, salgının yayılmasını önlemek amacı ile hijyen çalışmalarına devam ediyor. PCR testi pozitif çıkan hastaların bulunduğu apartmanlar dezenfekte ediliyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda ve vektör ile mücadele çalışması kapsamındaki yerlerde ilaçlama yapan ekipler, corona virüs testi pozitif çıkıp evlerinde karantinada olan hastaların yaşadığı binaların girişlerini, tüm katlarını, asansör içlerini, hane kapılarını, zilleri ve merdiven boşluklarını virüs ve bakterilere karşı etkili malzemeler ile dezenfekte ediyor.