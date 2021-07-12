Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun yüzde 60'ı tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattının yüzde 60'ının tamamlandığını belirterek, "2022 sonunda 31,5 kilometrelik bu hattı halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2 Tünel Açma Makinesi (TBM) Varış Töreni'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanında, 4 bine yakın noktada devam eden projelerinden biri olan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattındaki çalışmalarda önemli bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

Olimpiyatköy istasyonundan 1 Mart'ta Halkalı durağı yönüne çalışmalarına başlayan 2 tünel açma makinesinin 5 bin 255 metrelik kazı yaparak M13 makas yapısına ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, İstanbul'u, tarihine, kültürüne yakışır biçimde dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için alt ve üst yapı yatırımlarını birer birer İstanbulluların hizmetine sunduklarını anlattı.

Karaismailoğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi tüm dünyanın gıpta ile baktığı mühendislik harikası, son teknoloji dev projelerle İstanbul'u bambaşka bir noktaya taşıdıklarını, bu dev projelerin yanı sıra kentin dört bir yanını modern raylı sistem ağları ile donattıklarını bildirdi.

Bakanlık olarak Marmaray ve Levent-Hisarüstü Metro Hattı ile birlikte İstanbul'da halkın hizmetine sundukları metroların toplam uzunluğunun 80 kilometreye ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, toplam uzunluğu 91 kilometreye ulaşan 5 hatta ise yapım çalışmalarının 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiği bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, söz konusu 5 hat dışında ihale işlemlerini tamamladıkları 4 kilometrelik Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem Projesi'nin çok yakında temelini atacaklarının altını çizerek, "Ayrıca toplam uzunluğu 8,3 kilometre olan Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm projesinin inşai faaliyetlerine geçmek üzere adımlarımızı atıyoruz. Böylece, toplam uzunluğu 103,3 kilometreye ulaşan 7 projemiz tamamlandığında şu an 251 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağının toplam uzunluğu, 2023'te 354,3 kilometreye yükselecek." diye konuştu.

20 yılda 2,36 milyar avroluk kazanç elde edilecek

Bakan Karaismailoğlu, 31,5 kilometre uzunluğunda ve 8 istasyondan oluşan Halkalı-İstanbul Havalimanı projesi kapsamında kullanılan 8 tünel kazma makinasının ikisinin kazılarını tamamladığını, 6 makinenin kazılarına devam ettiğini söyledi.

Bugün itibarıyla toplam 62 bin 603 metrelik tünel işinin yüzde 70’ini (43 bin 763 metre) tamamladıklarını, 2022 Mart’ta tüm tünel kazı işlerini bitireceklerini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projemiz genelindeki tüm işleri dikkate aldığımızda genel ilerleme oranımız da yüzde 60’ı buldu. 2022 sonunda 31,5 kilometrelik bu hattı halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bakanlık olarak inşa ettiğimiz bu hat, hem halkımızın hem de uluslararası tüm misafirlerimizin trafikte zaman kaybetmeden ve konforla İstanbul Havalimanı başta olmak üzere İstanbul'umuzun önemli merkezlerine erişim imkanı sunacak. Yaptığımız fizibilite hesaplarına göre Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının tamamlanmasını takiben 20 yılda kara yolu bakım ve işletme kazancı, kaza kazancı, zaman kazancı ve hava kirliliği, iklim değişikliği, toprak ve su kirliliği gibi dışsal fayda kazancıyla 2 milyar 361 milyon avronun üzerinde kazanç elde edilecek."

"Dev eserlerle İstanbul'un değerine değer katıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbulluların yaşam kalitesini yükseltmek ve şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi adına çok önemli projeler hayata geçirdiklerini belirterek, dev eserlerle İstanbul’un değerine değer kattıklarını söyledi.

Her daim millete, memlekete, devlete hizmet için gece-gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şehrin ulaşım altyapısından sorumlu birimlerin atmadığı adımları attıklarını, sunmadığı hizmetleri İstanbullulara bakanlık olarak kendilerinin sunduğunu sözlerine ekledi.

Konuşma sonrası Bakan Karaismailoğlu'nun butonlara basmasıyla harekete geçen 2 tünel açma makinesi son bölümü de kırarak 5 bin 255 metrelik kazıyı tamamladı.

İşçilerin tünel kazma makinelerine Türk bayrağı asması alanda bulunanlardan alkış aldı.

Karaismailoğlu, alanda bulunan metro inşaatına ilişkin fotoğrafları inceleyerek, çalışanlarla fotoğraf çektirdi.