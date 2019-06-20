Hallacı Mahmud Türbesi ziyaretçilerini bekliyor

Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sine konu olan ve Hacı Bayram-ı Veli'nin manevi hocası olan Hallacı Mahmud, Ulus Susam Sokak'taki ebedi istirahgahında ziyaretçilerini bekliyor.

Altındağ Ulus Susam Sokak’ta kabri bulunan Hallacı Mahmud (Sultan Er) hikâyesiyle duygu dolu anlar yaşatıyor. Türbenin hikâyesi Evliya Çelebi’nin Ankara ziyareti sırasında Hacı Bayram Veli’yi ziyaret etmesi ve ardından Hallacı Mahmud’u rüyasında görmesiyle başlıyor. Zat Evliya Çelebi’ye rüyasında “Sen benim talebem olan Hacı Bayram-ı Veli’ye gider beni geçip gidersin de bana neden bir Fatiha okumazsın” diyerek kendisini ziyaret etmesini istiyor.

BİRÇOK KİŞİ YERİNİ DAHİ BİLMİYOR

Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sine konu olan ve Hacı Bayram-ı Veli'nin manevi hocası olan Erdede Sultan (Hallaç Mahmud), Ulus’ta bulunan ebedi istirahgâhında ziyaretçilerini bekliyor. Ankara'nın manevi şahsiyetlerinden olan Erdede Sultan'ın eski hal yakınlarındaki Hallaç Mahmud Camii'nin güneyinde yer alan kabrinin önünden gelip geçen çok olmasına rağmen, durup bir dua eden ise bulunmuyor.

HACI BAYRAM VELİ’NİN HOCASI

Birçok kişi Hacı Bayram-ı Veli'nin hocası olduğunu bilmezken, Hacı Bayram'ı ziyaret edenler de buraya uğramadan geçiyor. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Erdede Sultan için, "Duası kabul olunan, keramet nurlarının kaynağı, gizli yollara mazhar olan, hakiki sırların keşfedicisi, sağlam mümin Şeyh Hazreti Er Sultan; mübarek isimleri Mahmud'dur. Yine Ankara içinde dünyaya gelmiştir. Kadiri tarikatından Şeyh Hamid hazretlerinin şeyhlerindendir. Nice bin keşif ve kerametleri görülmüştür” diyor.

EVLİYA ÇELEBİ’NİN RÜYASINA GİRDİ

Evliya Çelebi 1560 yılında Ankara’yı ziyaretleri sırasında Hacı Bayram Veli’nin türbesini ziyaret etmiş ve bir gece rüyasında bu zatı görmüştür. Ünlü seyyah Seyehatnamesi’nde bu olayı şöyle anlatmaktadır, “Ben riyasız Evliya, Engürü'ye girdiğimiz gün doğruca Hacı Bayram-ı Veli'nin nurlu türbesine varıp ziyaret ile şereflendikten sonra bir hatm-i şerife başladım. Konağımıza gelip akşamdan sonra ibadetimizi yaparak dua ve istihare ile uykuya daldım. Rüyamda gördüm ki, orta boylu, sarı sakallı, bal rengi sof hırka giymiş, başındaki külah üzerine on iki dolama Muhammedi sarık sarmış bir zat gelip, bana şöyle hitap etti, "Bak oğlum! Layık mıdır ki, benim talebem olan Bayram-ı Veli'ye giderek beni basıp geçersin?”

FATİHA İSTEDİ

“Onu ziyaret edip bir hatm-ı şerife başlıyorsun da bana bir Fatiha niçin okumuyorsun? Ben hayret içinde, ‘Sultanım! Cenab-ı şerifiniz kimdir? Ben sizi bilmem, nerede oturuyorsunuz?’ dedim. Cevabında ‘Sen uyanık iken Güreşçiler Tekkesi'nde ve Sultan Dördüncü Murad huzurunda pehlivanlara duacılık ederken, "Engürü'de Er Sultan yatar, Rum'da 'Sarı Saltık' demez mi idin? İşte Engürü'deki Er Sultan benim. Kale altı yakınında, Odunpazarı'nda bir kalın kubbe içinde kaldım. Gelip ziyaret edip, bir Fatiha ile memnun edersin. Dünyada ve ahirette istediğini elde edersin. Sabah namazından sonra sana bir adam göndereyim. Hemen bana benzer. Onunla el ele verip bu şehir içinde yürüyerek bana gelip, ziyaret eyle."

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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