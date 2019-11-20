  • BIST 106.826
  • Altın 269,729
  • Dolar 5,6982
  • Euro 6,3132
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 7 °C
»

Hallaçlıkla geçen bir ömür

Hallaçlığı 68 yıl sürdüren Musa Baktimur, gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan mesleği gençlere öğretip yaşatmak istiyor.
Hallaçlıkla geçen bir ömür

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çocuk yaşta öğrendiği hallaçlığı (pamuk atıcılığı) 68 yıl sürdüren 78 yaşındaki Musa Baktimur, kaybolmak üzere olan mesleği geleceğe taşımak istiyor.

Doğanyayla Mahallesi'nde gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatma gayretinde olan Baktimur, ilerleyen yaşına rağmen fırsat buldukça evinde bulundurduğu aletlerle pamuk atıcılığı yapıyor.

Hallaçlığı artık gelir elde etmek için değil bir ömür verdiği mesleğini unutmamak amacıyla yapmaya çalışan Baktimur'un en büyük hayali, dünyaya gözlerini yummadan deneyimlerini gelecek nesillere aktarmak.

Duvarına asılı yay şeklindeki alet ve tokmağı alarak pamuk kabartan Baktimur'un çalışırken çıkardığı ritmik sesler, toprak damlı evin her tarafında yankılanıyor.

Baktimur, hallaç olan amcasını izlerken çok etkilendiğini, 10 yaşında eline aldığı yay ve tokmağı 68 yıldır bırakmadığını söyledi.

Yıllarca ailesinin geçimini sağladığı mesleğinin unutulmasından üzüntü duyduğunu belirten Baktimur, "Eskiden bu mahallede ustalar çoktu. Pamuk atıcılığında herkes birbiriyle yarışırdı ama şimdi birçoğu hayatını kaybetti, bazıları da benim gibi yaşlanıp güçten düştü." diye konuştu.

Baktimur, "Keşke bu mesleğe gönül verenler olsaydı, onları yetiştirseydik. Atalarımızdan kalan bu kültür yok olup gidecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Eğirdir Gölü kurursa hayatımız biter'20 Kasım 2019 Çarşamba 12:11
  • Türkiye'den çalınan eserlerle Londra'da Troya sergisi20 Kasım 2019 Çarşamba 12:06
  • Ekran başında geçirilen zaman şeker ve kafein tüketimini artırıyor20 Kasım 2019 Çarşamba 11:59
  • Kış çaylarının yeni gözdesi ‘Osmanlı Çayı’20 Kasım 2019 Çarşamba 11:38
  • Ortak savunma yaptılar! İşte Dipsiz Göl'ün 'tıpası'nı çekenler20 Kasım 2019 Çarşamba 11:34
  • Kış geliyor, şifa deposu sakatata talep artıyor20 Kasım 2019 Çarşamba 11:31
  • Ankara'da "tehlikeli ırk" kategorisindeki 9 köpek sahibine ceza20 Kasım 2019 Çarşamba 11:08
  • Hata ile öğrenmek20 Kasım 2019 Çarşamba 00:04
  • Madde ile Mananın Savaşında Safımız20 Kasım 2019 Çarşamba 00:02
  • Filistinli genç denge sanatıyla yer çekimine meydan okuyor19 Kasım 2019 Salı 21:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti