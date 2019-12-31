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Halterciler Kahramankazan'da bir araya geldi

Kahramankazan Belediyesi, Türkiye’de ilk kez belediyelerin halter takımlarını buluşturan bir turnuva düzenledi. “Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası”na 14 farklı il ve ilçe belediyesi ile 86 sporcu katıldı.
Halterciler Kahramankazan'da bir araya geldi

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen “Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası” farklı illerden gelen haltercileri buluşturdu. Türkiye’de ilk kez belediyeler arasında düzenlenen turnuvaya, 14 belediye ile 86 sporcu katıldı. Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılışına Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Olimpiyat Şampiyonu halterci Nurcan Taylan ve Dünya Şampiyonu halterci Bünyamin Sudaş da katıldı. 

Geleceğin Naimleri yetişecek

Başkan Oğuz, böylesine anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, belediye olarak sporun tüm alanlarına kayıtsız ve şartsız destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi. Oğuz, Türkiye’de alanında ilk kez düzenlenen bu şampiyona ile geleceğin Naimlerinin yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Şampiyonanın bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Oğuz, iki gün süren şampiyonaya katılan tüm takım ve sporculara teşekkür ederek, başarılar diledi.

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Türkiye’de ilk

Süleymanoğlu da, böylesine anlamlı bir turnuvada ağabeyinin anısının yaşatılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, turnuvanın gerçekleştirilmesinden dolayı Başkan Oğuz’a teşekkür etti.
Sudaş ise şampiyonanın Türkiye’de belediyeler arasında düzenlenen ilk organizasyon olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
İki gün süren müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.
 

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