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Haluk Levent hayranlarıyla buluştu

Ünlü rock sanatçısı Haluk Levent, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'inde hayranlarıyla buluştu.
Haluk Levent hayranlarıyla buluştu

Sanatçı Haluk Levent, hayranlarıyla buluştu.

Konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'inde gerçekleştirildi.

Srebrenitsa katliamı için yazdığı "Srebrenitsa" adlı parçayı da seslendiren Levent, öncesinde şarkının hikayesine değindi ve Ahbap Derneğinden gönüllülerin Bosna Hersek'te olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yıllar önce bir 11 Temmuz günü yazdığım bir şarkı vardı. Yıllardır gittiğim yerdir Bosna Hersek, Temmuz ayının her 9, 10 ve 11. günlerini orada geçiririm. Dünyanın seslerini duymadığı zamanlar bizler orada soykırıma uğrayan Boşnakların yanında olduk. Çoluk çocuk birlerce insan katledildi ve ben gittiğimde orada acıyı yaşadım. Bu şarkıyı da orada katledilen soykırıma uğrayan bütün canlarımız için söylüyoruz."

Haluk Levent, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, "Uçak Yaparım", "Tek Geçerim", "Elfida", "Ankara", "Anlasana", "Aşkın Mapushane", "Bir Yarim Olsun İsterdim" adlı şarkılardan oluşan özel bir repertuvarı yorumladı.

Levent, uzun zamandır konserlerinde seslendirmediğini ifade ettiği "Zifiri" adlı şarkısını da söyledi. Sanatçı, bazı şarkılarda ise seyircilerin arasında katılıp şarkıları dinleyicileriyle birlikte seslendirip dans etti.

Konserde sanatçıya, Arbak Dal davul, Göktuğ Şenkal elektro gitar, Ali Karahanlı bağlama, Burak Kulaksızoğlu bas, Soner Kıvanç klavye, Elvan Kızılay elektro keman, Aslıhan Parlak elektro çello, Feray Tekşahin elektro keman, Ezgi Daloğlu ise saksafon ile eşlik etti.

BKM organizasyonuyla gerçekleşen konserde Haluk Levent'e bir şarkısında da Azerbeycanlı genç şarkıcı Çınare Melikzade eşlik etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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