Haluk Levent ve futbolculardan büyük dayanışma

Futbolcular, koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan ailelere yardım eli uzattı. Sanatçı Haluk Levent aracılığıyla harekete geçen birçok futbolcu, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulundu.

Sosyal sorumluluk projeleri ile tanınan ve Türkiye'de birçok kişiye Ahbap Derneği aracılığıyla yardımcı olan Haluk Levent, koronavirüs karşısında da sessiz kalmadı ve birçok ailenin aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile bu harekete herkesi davet eden ve bu dönemlerin dayanışma günü olduğuna dikkati çeken Haluk Levent, sosyal medya üzerinden, "Ben sizlerden daha hayırsever değilim. Sadece daha koordineliyim. Gelin Ahbap'ları siz de kucaklayın. Gün dayanışma günüdür! Bireysel değil hep birlikte hareket edelim. Sizi seviyoruz ve bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Yapılan çağrı çığ gibi büyüdü ve birçok sanatçı, sporcu arka arkaya destek çağrılarında bulundu.

ÇAĞRIYA SPOR DÜNYASINDAN TAM DESTEK

Haluk Levent'in çağrısına spor camiasından da tam destek geldi. Cenk Tosun, Caner Erkin, Umut Nayir, Mehmet Topal, Mert Günok, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül gibi birçok futbolcu, bu çağrı sonrası maddi destekte bulunduklarını açıkladı. Futbolcular, çok sayıda ailenin 2 aylık temel gıda masraflarını karışlamak için harekete geçtiler. Sosyal medya üzerinden destek çağrısı yapan futbolculara Haluk Levent de tek tek teşekkür etti.

HALUK LEVENT: 8 SAATTE 7 BİN AİLEYE ULAŞTIK. BU GECE İNŞALLAH 10 BİN AİLEYE ULAŞACAĞIZ

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Haluk Levent, "10 bin işinden gücünden olmuş, çalışamayan aileye 2 aylık gıda yardımı yapıyoruz. Bütün sanatçılar ellerinden geleni yapıyorlar. Gıda paketinin 2 aylık maliyeti 300 TL. Aslında daha fazla ama biz indirimler de yaptırdık; un, şeker, mercimek, Türk Kahvesine kadar her şeyi koyduk elimizden geldiğince. Türkiye'nin birçok sanatçı ve futbolcusu katıldı. 8 saatte 7 bin aileye ulaştık, bu gece inşallah 10 bin aileye çıkacağız. Gıda firmaları ve kargolarla anlaştık. Ahbap Derneği'ne yatırılan paraların tamamı 1 hafta içerisinde bu firmalarla birlikle bize başvuran ailelere gönderilecek" diye konuştu.