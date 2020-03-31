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Haluk Levent'ten Milli Dayanışma kampanyasına 30 bin lira

Sanatçı Haluk Levent, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bağış çağrısına Haluk Levent olarak 30 bin TL ile ben de katılıyorum" dedi.
Haluk Levent'ten Milli Dayanışma kampanyasına 30 bin lira

"Ahbap olarak işimizi iyi yapıyorsak takdir edin, destekleyin ama yaptıklarımızı devlet kurumlarıyla lütfen kıyaslamayın canlarım" açıklamasında bulunan Haluk Levent, "Ahbap, sadece STK olarak kendi görevini yapıyor." vurgusunu yaptı.

"30 BİN TL İLE BEN DE KATILIYORUM"

Haluk Levent açıklamasının devamında, "Bugün sayın Cumhurbaşkanımızın bağış çağrısına Haluk Levent olarak 30 bin tl ile ben de katılıyorum." ifadelerini kullandı.

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