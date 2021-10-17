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Haluk Levent'ten Paylaşım Noktasına Ziyaret

Haluk Levent, Gölbaşı Belediyesi’ne ait Paylaşım Noktası’nı ziyaret etti. 
Haluk Levent'ten Paylaşım Noktasına Ziyaret

Haluk Levent, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in ev sahipliğinde Paylaşım Noktası’nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Giyimden eşyaya kadar her türlü malzemenin mağazada sergilenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan Ramazan Şimşek “Her yaşta ihtiyaç sahibi vatandaşımızın giyim ihtiyacını karşılamakla birlikte, çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya taleplerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Paylaşım Noktası’na verilen ürünler, görevliler tarafından temizlendikten ve hijyen kurallarına uygun hale getirildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor” dedi.

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