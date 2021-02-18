Ham madde bulamayan siteler esnafının sorununa Bakanlık el attı

Siteler’de mobilya üretimi için gerekli olan malzemelerin piyasada zamlı fiyattan dahi bulunamaması sorununa Ticaret Bakanlığı el attı. Gazetemize konuşan ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, önümüzdeki günlerde bu sorunun çözüleceğine inandıklarını söyledi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Siteler esnafının mobilya üretimi için gerekli olan malzemeleri bulmakta zorlandığını söyledi. Mobilya üretimi konusundaki sıkıntılara ilişkin gazetemize konuşan Başkan Hüseyin Taklacı, “Ham madde üreticilerinin iç piyasanın malzeme ihtiyacını karşılamadan yurtdışına ihracat yapmaları esnafı zor durumda bırakıyor. Ham maddeleri yurtdışına verdikleri için malzemeye ulaşmak güç. Önce iç piyasanın ihtiyacı karşılanmalı sonra yurtdışına ihraç edilmeli” dedi.

HAM MADDEYE SON 1 YILDA YÜZDE 50 ZAM

Siteler esnafının ham madde ürünü bulamamaktan ve malzemelere gelen zamlar sebebiyle üretim yapmakta zorlandığını kaydeden Başkan Taklacı “Geçen yılın ocak ayı ile bu yılın şubat ayı itibariyle MDF, sünger, sunta, suntalam ve diğer ahşap ürünlerinde yüzde 50 artış yaşandı. Örneğin geçen sene ocak ayında 160 TL olan MDF şu an 230 ila 250 lira arasında satılıyor. Ancak mobilya üretiminde kullanılan özellikle suntalam, MDF ve sünger gibi malzemeler piyasada zamlı fiyattan bile zor bulunamıyor. Mobilya üreticileri zor durumda kalıyor” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR KAYIP OLUR”

Başkan Taklacı sunta ve MDF’de belirli üretim merkezlerinin olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi: “Türkiye bu konuda en önemli üretim merkezlerinden biri. 32 farklı lokasyonda 22 işletme tarafından yonga (sunta, suntalam, OSB) ve lif levha (MDF) üretimi yapılmakta, 10’un üzerinde fabrikada boya ve tiner imalatı yapılmakta, 20’ye yakın sünger kimya tesisi bulunmakta, ancak iç pazar ihtiyacı karşılanmadan dış piyasaya ürün verilmesi yerli üretimi önemli ölçüde aksatmaktadır, yerli üretici ihtiyacı olan ham maddeyi bulamıyor, bulamadığı gibi artan talebe istinaden fiyatlar sürekli yükseliyor. Bu sebeple yıllardır çalışarak özellikle son 10 yılda neredeyse 10 katına çıkardığımız mobilya ihracatı bir anda 10 yıl öncesine dönerse bu yıllar geri gelmez büyük bir kayıp olur.”

TİCARET BAKANLIĞI ÇÖZÜM İÇİN DEVREYE GİRDİ

Mobilya üretiminde kullanılan malzemeleri katma değerli ürünler haline getirip ihraç etmenin döviz açısından ülkemize daha faydalı olacağını anlatan Başkan Taklacı, “Üretim ürünlerini hemen yurtdışına satmak yerine mobilya yapıp katma değerini yükseltip satarsak ülkemize döviz girdisi daha çok sağlanır” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Taklacı, ürün tedariği konusunda ilgili bakanlığın esnafı rahatlatacak bir çalışmasının olduğunu duyurarak şöyle devam etti: “Ticaret Bakanlığı, mobilya üretiminde kullanılan malzemeleri üreten fabrikalarla görüştü. Önümüzdeki günlerde piyasada ürün bulamama sorununun aşılacağına inanıyoruz.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA