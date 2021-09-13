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Hamamarkası sokakları canlanıyor

Altındağ Belediyesi, tarihi Hamamarkası bölgesinde sokak sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor. 
Hamamarkası sokakları canlanıyor

Hamamarkası sokakları canlanıyor. Tarihi ve kültürel alanlara özel önem veren Altındağ Belediyesi, Hamamarkası bölgesinde yoğun bakım çalışmalarına devam ediyor. Hamamarkası sokaklarında yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarının kapsamı giderek genişliyor. Yapılan çalışmalar neticesinde bölge tamamen yenileniyor ve tarihi dokuya sahip çıkılıyor.

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TARİHİ BÖLGEYE YOĞUN BAKIM

Hamamarkası sokaklarında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Asım Balcı "Tarihi bölgede yoğun bir bakım çalışması sürdürüyoruz. Bölgede sokakları taban tuğlası ile kaplıyor, gerekli yerlere dolgu yapıyor, gerekli yerlere ise kot ayarı yapıyoruz. Çalışmalarımızın kapsamı genişleyerek devam ediyor. Her geçen gün daha fazla sokakta tarihe sahip çıkıyor, tarihi alanları gün yüzüne çıkarıyoruz" dedi.

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"Tarihi açıdan önemi ve değeri olan her yer bizim için çok değerli...” diyen Başkan Balcı "Bu bölgelerde hayatı daha konforlu bir hale getirmek ve ziyaretçi sayısını artırabilmek için çalışmalarımız devam edecek. Altındağ Belediyesi olarak tarihimizi korumayı, kültürümüze sahip çıkmayı görev biliyoruz. Çalışmalarımızı diğer sokaklarda da genişleterek sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
 

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