Hamamarkası Vardar Sokak’taki bozuk yola kilit taş döşendi

28 Eylül’de yayımladığımız Hamamarkası Vardar Sokak’taki bozuk yol sorununa dikkat çektiğimiz haberimizin artından Altındağ Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz gün sokağa kilit taş döşedi.

‘ Onarılmayı Bekliyor ’ manşetiyle gazetemizin 28 Eylül tarihli sayısında gündeme getirdiğimiz Altındağ Vardar Sokak’taki bozuk yol sorununa dikkat çektiğimiz haberimiz ses getirdi. Altındağ Belediyesi ekipleri haberimizin ardından harekete geçerek söz konusu sokağa kilit taş döşemesi yaptı. Özellikle çevredeki iş yerleri araçlarının geçtiği veya park ettiği sokaktaki vatandaşlar, gazetemize ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

UZUN SÜRE BOZUK BEKLEMİŞTİ

Haberimize konu olan Vardar Sokak’ta daha önce belediye ekiplerinin çalışması olmuş ancak yol öylece bırakılmıştı. Tarihi Telli Hacı Halil Cami ’nin yanındaki sokak, bölgenin hem turistik hem de tarihi dokusundan uzaktı. Ayrıca iş yerleri ve vatandaşların kullandığı bu sokakta araçlar güçlükle ilerliyordu. Yağışlı günlerde ise çamurdan geçilmiyordu.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Yaklaşık 15 gün önce gündeme getirdiğimiz haberimiz sonrası belediye ekiplerinin geçtiğimiz gün sokağa kilit taş döşemesinin ardından bölgedeki vatandaşlar gazetemize teşekkür etti.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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