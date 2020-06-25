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Hamamarkası'na güneş enerjisi

Altındağ Belediyesi, Hamamarkası bölgesindeki elektrikli aydınlatma direklerini, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştirdi. 
Hamamarkası'na güneş enerjisi

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla hayata geçirilen ekonomik aydınlatma yöntemi, kısa süre sonra Altındağ'ın parklarında da devreye sokulacak.
Altındağ'da ekonomik aydınlatma dönemi başladı. Tarihi Hamamarkası bölgesindeki, elektrikli aydınlatma direklerini, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştiren Altındağ Belediyesi, vatandaşların büyük takdirini topladı. Bu uygulama sayesinde hem ekonomik hem de çevreye hiç zarar vermeyecek şekilde aydınlatma sağlayacaklarını söyleyen Başkan Asım Balcı "İlk olarak Hamamarkası bölgesinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamayı, Altındağ'ın diğer alanlarında da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Hamamarkası'ndan sonra, Altındağ'daki parklarımıza da, bu aydınlatma direkleri yerleştireceğiz inşallah..." dedi.

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HEM EKONOMİK HEM ÇEVREYE DOST

Başkan Balcı güneş enerjili aydınlatma uygulamasıyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Hamamarkası bölgesi akşam saatlerinde çok karanlık olmasından dolayı güvenlik açısından sıkıntı oluyordu. Vatandaşlarımızdan bu konuyla ilgili çok sayıda talep alıyorduk. Çok fazla aydınlatma direği yerleştirmek gerekiyordu ve bunların elektrik sarfiyatı oldukça masraflıydı. Biz de hem ekonomik hem de çevre dostu bir yöntem olan solar aydınlatma uygulamasını devreye soktuk. Her biri 4,5 metre yüksekliğinde olan, 136 adet solar aydınlatma direğini bölgeye diktik. Her birinin üzerinde 40X40 ölçülerinde güneş enerjisi paneli bulunuyor. Bu paneller sayesinde gün boyu depo edilen güneş enerjisinden, gece boyunca aydınlatmada faydalanacağız. Hem ekonomik hem de doğal enerji tüketerek, vatandaşlarımızın bu talebini de yerine getirmiş olacağız."

"PARKLARDA DA UYGULAYACAĞIZ"

Bu uygulamanın vatandaşlardan büyük beğeni topladığını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Güneş enerjili aydınlatmadan hedeflediğimiz verimi almamız halinde, Altındağ'ın diğer bölgelerinde de bu uygulamayı başlatmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
 

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