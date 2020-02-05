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Hamamarkası’nda yeni ile eski evler bir arada

Hamamarkası’nda yürütülen restorasyon çalışmalarında maddi ve yasal sebeplerden dolayı yenilenemeyen eski yapılarda belirsizlik sürüyor. Yenilenmişlerin arasında yıkılmaya yüz tutmuş halde duran eski evlerin bazısı mahkemelik bazısı da elde kalmış.
Hamamarkası’nda yeni ile eski evler bir arada

Altındağ Belediyesi’nin Hamamarkası’nda yürüttüğü restorasyon çalışmaları devam ederken restorasyon yapılamamış tarihi yapılar yenilerinin yanında dikkatlerden kaçmıyor. Kestane Caddesi ve Talatpaşa Bulvarı’nın kesiştiği noktada bulunan Sakarya Mahallesi’nin bir kısmı tamamen yenilenirken bir kısmı bakımsız halde öylece duruyor. Gazetemize konuşan mahalle sakinlerinin ifadesine göre bakımsız kalan yapıların bir kısmı mahkemelik olmuş bir kısmı ise, fiyatı yükselir düşüncesiyle zamanında satılmamış. Bugünlerde yüksek fiyat veren bulunamayınca da kalmış.  

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BİR TARAFI YAPILMIŞ BİR TARAFI YIKILIYOR

Mahalle’nin Talatpaşa Bulvarı ile Kestane Caddesi’nin arasında kalan bölümünde Altındağ Belediyesi’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyonu yapılabilecek binalar yenilenirken bazıları ise temelden yıkılıp tarihi dokuya göre tekrar inşa ediliyor. Tamamlanmış yapıların bulunduğu bölge çevre düzenlemesiyle, kapı önlerinde bulunan lüks araçlarıyla lüks bir muhiti andırırken restorasyona girememiş yerler ise terkedilmiş bir yeri andırıyor. 

sakarya-mahallesi,-yoruk-dede-turbesi,-altindag-belediyesi’nin-hamamarkasi’nda-yuruttugu-restorasyon-calismalari,restorasyon,erkal-erdogan.jpg

YÜKSEK FİYAT VERİLİR DİYE BEKLEDİLER

Mahalle sakinleri viraneyi andıran bu yapıla ve restorasyonu yapılamayan yerler hakkında şu bilgileri verdi:
“Ev sahipleri geçmiş yıllarda yüksek fiyat istediler. Ona yaklaşık rakamlar verildi ama beklenen rakamı karşılanmadığı için evlerini satmadılar. Şimdi ise kimse almıyor. Alsalar da çok daha düşük rakamlar teklif ediyorlar. Evlerde öylece duruyor. Bir kısmı yıkılmışlar var bir tarafı çöplüğe dönmüş evler var. Mahallenin yarısı farklı bir dünya yarısı farklı bir dünyaya döndü diyebiliriz.” 

sakarya-mahallesi,-yoruk-dede-turbesi,-altindag-belediyesi’nin-hamamarkasi’nda-yuruttugu-restorasyon-calismalari,restorasyon,erkal-erdogan,.jpg

MAHALLE KÜLTÜRÜ KALMAZ

Mahalle sakinleri yeni yapılan binaların ardından bölgenin tamamen iş yeri olmasından endişelendiklerini belirterek, “Eskiden burası çok güzel bir mahalleydi. Herkes herkesi tanırdı. Şimdi yeni taş binalar yapıldı. Eski evler bunlara çok benzemiyordu. Şimdi de buralar hep iş yeri olacak diye duyuyoruz. Eğer öyle olursa kimse kimseyi tanımaz. Mahalle kültürü biter” dedi. 

sakarya-mahallesi,-yoruk-dede-turbesi,-altindag-belediyesi’nin-hamamarkasi’nda-yuruttugu-restorasyon-calismalari,restorasyon,erkal-erdogan,,.jpg

YÖRÜK DEDE TÜRBESİ

Mahalle’de bulunan ve 13’üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Yörük Dede Türbesi yeni yapılan çevre düzenlemesinin ardından mahallenin merkezi konumunda yer alıyor. Öksüzler Sokak’ta bulunan bu tarihi türbe maneviyatının yanında mimarisiyle de dikkat çekiyor. Ankara İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün türbe hakkında verdiği bilgiler şöyle:

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“Öksüzler Sokak’ta yer alan kümbetin mimari elemanlarının değerlendirilmesi sonucu bu yapının 14'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Beş kenarlı planı ile ilgi çeken Yörük Dede Kümbeti’nin beden duvarları moloz taştan ve taşlar arası tuğla parçaları ile kasetli olarak yapılmıştır. Beden duvarları üzerindeki kasnak sekizgen kenarlıdır ve kasnakta üç sıra halinde tuğla hatıllar kullanılmıştır. Binanın üzeri dıştan sekiz kenarlı piramit şeklindeki bir külahla örtülmüştür. Binanın en ilginç yanı, külahın alt sıralarında daha uzun kenarlı olan tuğlaların, yukarı doğru daraldıkça ebatlarının da küçülmesi ve mümkün olduğu kadar tuğla sayısının aynı tutulmaya çalışılmış olmasıdır.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA 

Gazeteilksayfa.com

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