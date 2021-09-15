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Hamamönü el ürünleri pazarı açıldı

Altındağlı kadınların el emeği ürünlerini sattığı "El Ürünleri Satış Pazarı" yeniden açıldı. Hamamönü'nde bulunan satış pazarı, açılır açılmaz büyük ilgi gördü.
Hamamönü el ürünleri pazarı açıldı

Altındağlı kadınların el emeği satışta... Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve beceriyi kazanca çevirmek isteyen Altındağlı kadınlar için tahsis edilen "El Ürünleri Satış Pazarı" kapılarını açtı. Hamamönü'nde bulunan satış pazarı, büyük ilgi gördü. Altındağlı kadınların becerilerini kazanca dönüştürmelerine destek olmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altın Eller Kadın Kooperatifimiz gibi, El Ürünleri Satış Pazarımız da Altındağlı kadınlar için bir kazanç kapısı... Her iki şekilde de kazanan mutlaka Altındağlı kadınlarımız ve dolayısıyla Altındağımız oluyor. Kadınlar burada kendi el emeği göz nuru ürünlerini kendi girişimleriyle satıp para kazanabiliyor. Satış tezgahları Altındağlı kadınlarımız arasında dönüşümlü olarak kullanılıyor" dedi.

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"EL EMEĞİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

El emeğine sahip çıkmak ve geleneksel ürünlere hak ettiği değeri verebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Altındağlı kadınların el emeği ürünlerden satın almak isteyen herkesi, Hamamönü Sarıkadı Sokak'ta bulunan El Ürünleri Satış Pazarımıza bekliyoruz. Herkes gelsin, kadınların el emeğini yakından görsün, buradan alışveriş yapsın, destek olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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EL EMEĞİ GÖZ NURU

El Ürünleri Satış Pazarı'nda tamamı el emeği olan yüzlerce değişik ürünü bulmak mümkün... Takılar, iğne oyaları, deri tasarımlar, tel kırma ve örgülerden ev aksesuarlarına, bez bebek, yağlı boya resim, sabundan biblo ve mefruşata, bez ve triko oyuncaklardan ev tekstil ürünlerine kadar dek yüzlerce el emeği ürün, satış tezgahlarında gözler önüne seriliyor. 12 tezgahın yer aldığı El Ürünleri Satış Pazarı, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye kadınlar tarafından işletiliyor ve kadınlar tarafından dönüşümlü olarak kullanılıyor. Haftanın yedi günü açık olan pazar, sabah 09:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında açık... Tezgahlarda her gün farklı ürünler görmek mümkün... Satış yapan hanımların çoğu ev hanımı ve burada ilk kez çalışıp para kazanıyorlar.
 

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