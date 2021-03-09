Hamamönü pırıl pırıl

Altındağ Belediyesi, tarihi Hamamönü bölgesini pırıl pırıl yaptı. Bölgede, Altındağ Belediyesi ekiplerince, detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Hamamönü bölgesinin tarihi ve turistik yönüyle vatandaşların her gün yoğun ilgi gösterdiği, çok fazla ziyaretçinin geldiği bir yer olduğunu hatırlatan Başkan Balcı, "Yeniden normal hayatımıza dönüş sürecine girdik. İşletmeler yeniden açılıyor... Bu nedenle, Altındağ Belediyesi olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik çalışmaları artık daha da önem kazandı. Ekiplerimiz 24 saat görev başında... Çalışmalarımızı ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat etsin istiyoruz.” dedi.

YOĞUN DEZENFEKSİYON

Başkan Balcı ayrıca, "Altındağ, Ankara'nın turizm merkezi... Çok fazla turistik alan ve müze barındırıyor. Bu nedenle her gün yerli ve yabancı turistler yoğun bir biçimde ziyaret ediyor. Biz de temizlik ve ilaçlama çalışmalarımıza yoğunluk veriyoruz. Koronavirüs salgınına karşı Altındağ Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz. Bu virüsü el ele verecek, hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

