Başkent turizminin merkezlerinden Hamamönü’nde bahar hazırlıkları başladı. Çeşitli noktalara yerleştirilen panolarda Hamamönü’nün 3 boyutlu krokisi yer alırken, baharda açacak çiçeklerin de ekimi yapılıyor.

Başkent’te tarihi ve kültürel turizm denince akla ilk gelen yerlerden olan Hamamönün’e her yıl Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden yerli yabancı turist geliyor. Havaların giderek ısındığı, baharın yavaş yavaş kendini gösterdiği bugünlerde turizm sezonu da yaklaşıyor. Hamaönün’de ise sezona ve bahara hazırlık çalışmaları başladı. Kaldırım kenarlarına çiçek dikimi, bu sene ilk kez koyulan Hamamönü’nün haritasının bulunduğu panolar ve onarım ya da yeniden yapılması gereken binaların hızla inşası bunlardan bazıları.

YENİ PANOLAR YERLEŞTİRİLDİ

Turizm sezonuna hazırlık kapsamında Hamamönü’nün farklı noktalarına Hamamönü’nün krokisi hakkında bilgi veren panolar Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından yerleştirildi. Panoda Hamamönü çevresinde yer alan konaklar, tarihi camiler, müzeler, kütüphaneler ve Altındağ Belediyesi’nin yeri 3 boyutlu ve renkli şekilde gösteriliyor. Birbirinden dar ve birbirine benzeyen tarihi sokaklar arasında adres bulmakta güçlük çeken vatandaşlar pano sayesinde aradıkları adresleri daha rahat bulabilecekler.

ÇİÇEKLER EKİLİYOR

Başkent’te en çok fotoğraf çekilen yerlerin de başında gelen Hamamönü’nde mimari güzellik peyzajla birleştiğinde ortaya çok daha güzel görüntüler çıkıyor. Bahar gelmeden Altındağ Belediyesi ekipleri Hamamönün’nde kaldırım kenarlarına yaklaşık 1 ay sonra rengârenk açacak çiçeklerin ekimine başladı. Tüm Hamamönü’nde açacak çiçeklerin etrafı da bantlarla koruma altına alınıyor.

İNŞAATLAR ve BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Hamamönü’nde geçmiş dönemde yıkılmış binaların yerine yenileri bir yandan hızla inşa edilirken yine bakım ve onarım gerektiren binalarda da çalışmalar devam ediyor. Altındağ Belediyesi ekipleri ise sürekli olarak kaldırımların, bankların bakımını yapıyor.

RAMAZAN’DA DOLUP TAŞIYOR

Bu sene Nisan ayının sonunda başlayacak olan Mübarek Ramazan Ayı’nda Hamamönü dolup taşıyor. Başkent’in her yerinden gelen vatandaşlar iftarlarını yaptıktan sonra el sanatları çarşısını geziyor, Ramazan etkinliklerine katılıyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA