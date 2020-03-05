  • BIST 111.815
  • Altın 328,110
  • Dolar 6,1026
  • Euro 6,8189
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Hamamönü’nde bahar hazırlıkları başladı

Başkent turizminin merkezlerinden Hamamönü’nde bahar hazırlıkları başladı. Çeşitli noktalara yerleştirilen panolarda Hamamönü’nün 3 boyutlu krokisi yer alırken, baharda açacak çiçeklerin de ekimi yapılıyor.
Hamamönü’nde bahar hazırlıkları başladı

Başkent’te tarihi ve kültürel turizm denince akla ilk gelen yerlerden olan Hamamönün’e her yıl Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden yerli yabancı turist geliyor. Havaların giderek ısındığı, baharın yavaş yavaş kendini gösterdiği bugünlerde turizm sezonu da yaklaşıyor. Hamaönün’de ise sezona ve bahara hazırlık çalışmaları başladı. Kaldırım kenarlarına çiçek dikimi, bu sene ilk kez koyulan Hamamönü’nün haritasının bulunduğu panolar ve onarım ya da yeniden yapılması gereken binaların hızla inşası bunlardan bazıları. 

dsc_0089-001.jpg

YENİ PANOLAR YERLEŞTİRİLDİ
Turizm sezonuna hazırlık kapsamında Hamamönü’nün farklı noktalarına Hamamönü’nün krokisi hakkında bilgi veren panolar Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından yerleştirildi. Panoda Hamamönü çevresinde yer alan konaklar, tarihi camiler, müzeler, kütüphaneler ve Altındağ Belediyesi’nin yeri 3 boyutlu ve renkli şekilde gösteriliyor. Birbirinden dar ve birbirine benzeyen tarihi sokaklar arasında adres bulmakta güçlük çeken vatandaşlar pano sayesinde aradıkları adresleri daha rahat bulabilecekler. 

dsc_0093.jpg

ÇİÇEKLER EKİLİYOR
Başkent’te en çok fotoğraf çekilen yerlerin de başında gelen Hamamönü’nde mimari güzellik peyzajla birleştiğinde ortaya çok daha güzel görüntüler çıkıyor. Bahar gelmeden Altındağ Belediyesi ekipleri Hamamönün’nde kaldırım kenarlarına yaklaşık 1 ay sonra rengârenk açacak çiçeklerin ekimine başladı. Tüm Hamamönü’nde açacak çiçeklerin etrafı da bantlarla koruma altına alınıyor. 

ozel-foto2-1.jpg

İNŞAATLAR ve BAKIM ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Hamamönü’nde geçmiş dönemde yıkılmış binaların yerine yenileri bir yandan hızla inşa edilirken yine bakım ve onarım gerektiren binalarda da çalışmalar devam ediyor. Altındağ Belediyesi ekipleri ise sürekli olarak kaldırımların, bankların bakımını yapıyor. 

RAMAZAN’DA DOLUP TAŞIYOR
Bu sene Nisan ayının sonunda başlayacak olan Mübarek Ramazan Ayı’nda Hamamönü dolup taşıyor. Başkent’in her yerinden gelen vatandaşlar iftarlarını yaptıktan sonra el sanatları çarşısını geziyor, Ramazan etkinliklerine katılıyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’nin kaç SİHA'sı var? Türkiye’deki SİHA sayısı ve özellikleri…05 Mart 2020 Perşembe 10:18
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 5 Mart 2020 - ASKİ05 Mart 2020 Perşembe 09:09
  • Elektrik Kesintisi 5 Mart 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ05 Mart 2020 Perşembe 09:09
  • Su Kesintisi 5 Mart 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ05 Mart 2020 Perşembe 09:09
  • Satranç şampiyonasına büyük ilgi05 Mart 2020 Perşembe 03:41
  • Dondurulmuş Künefeye Dikkat!05 Mart 2020 Perşembe 02:41
  • Sıfır araç fiyatlarını geçti!05 Mart 2020 Perşembe 01:41
  • Ülkesiz Çocuklar05 Mart 2020 Perşembe 00:41
  • İdlib Üzerine…05 Mart 2020 Perşembe 00:11
  • Azatlık namazı nedir, ne zaman nasıl kılınır?04 Mart 2020 Çarşamba 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti