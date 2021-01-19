Hamamönü’nde çevreci aydınlatma

Altındağ Belediyesi, Hamamönü’nde güneş enerjisiyle aydınlanma dönemini başlattı. Hamamönü bölgesindeki elektrikli aydınlatma direkleri, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştirildi.

Hamamönü’nde hem ekonomik hem de ekolojik aydınlanma dönemi başladı. Daha önce Hamamarkası bölgesinde denenen ve çok verim alınan güneş enerjisiyle aydınlatma sistemi, Hamamönü bölgesinde de kuruldu. Bu uygulama sayesinde hem ekonomik hem de çevreye hiç zarar vermeyecek şekilde aydınlatma sağlayacaklarını söyleyen Başkan Asım Balcı "İlk olarak Hamamarkası bölgesinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamayı, şimdi de Hamamönü bölgesinde başlatıyoruz. İlk olarak Hamamarkası bölgesinde denedik ve çok verimli olduğunu gördük.

Vatandaşlarımız da bizler de çok memnun kaldık. Altındağ'ın diğer alanlarında da hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

AYDINLATMA GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ

Başkan Balcı ayrıca “Kullanımını ve verimini denediğimiz bir sistemi Altındağımızın bir başka bölgesinde daha hizmete geçirdiğimiz için mutluyuz. Hamamönü bölgesi akşam saatlerinde ıssızlaşıyor. Aydınlatmanın çok daha iyi olması bölgenin güvenliği açısından oldukça önem taşıyordu ve vatandaşlarımızdan da bu konu ile ilgili çok talep geliyordu. Bu paneller sayesinde gün boyu depo edilen güneş enerjisinden, gece boyunca aydınlatmada faydalanacağız. Hem ekonomik hem de doğal enerji tüketerek, vatandaşlarımızın bu talebini de yerine getirdik” ifadelerini kullandı.