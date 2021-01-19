  • BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul -2 °C
  • İzmir -1 °C
  • Konya -8 °C
»

Hamamönü’nde çevreci aydınlatma

Altındağ Belediyesi, Hamamönü’nde güneş enerjisiyle aydınlanma dönemini başlattı. Hamamönü bölgesindeki elektrikli aydınlatma direkleri, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direkleriyle değiştirildi.
Hamamönü’nde çevreci aydınlatma

Hamamönü’nde hem ekonomik hem de ekolojik aydınlanma dönemi başladı. Daha önce Hamamarkası bölgesinde denenen ve çok verim alınan güneş enerjisiyle aydınlatma sistemi, Hamamönü bölgesinde de kuruldu. Bu uygulama sayesinde hem ekonomik hem de çevreye hiç zarar vermeyecek şekilde aydınlatma sağlayacaklarını söyleyen Başkan Asım Balcı "İlk olarak Hamamarkası bölgesinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamayı, şimdi de Hamamönü bölgesinde başlatıyoruz. İlk olarak Hamamarkası bölgesinde denedik ve çok verimli olduğunu gördük.

dsc_3447_25.jpg

Vatandaşlarımız da bizler de çok memnun kaldık. Altındağ'ın diğer alanlarında da hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

dsc_3409_21.jpg

AYDINLATMA GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ
Başkan Balcı ayrıca “Kullanımını ve verimini denediğimiz bir sistemi Altındağımızın bir başka bölgesinde daha hizmete geçirdiğimiz için mutluyuz. Hamamönü bölgesi akşam saatlerinde ıssızlaşıyor. Aydınlatmanın çok daha iyi olması bölgenin güvenliği açısından oldukça önem taşıyordu ve vatandaşlarımızdan da bu konu ile ilgili çok talep geliyordu. Bu paneller sayesinde gün boyu depo edilen güneş enerjisinden, gece boyunca aydınlatmada faydalanacağız. Hem ekonomik hem de doğal enerji tüketerek, vatandaşlarımızın bu talebini de yerine getirdik” ifadelerini kullandı.

dsc_3436_24.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara İtfaiyesi'nin uyarıları etkili oldu19 Ocak 2021 Salı 04:30
  • Keçiören'de beyaz örtünün güzelliği büyüledi19 Ocak 2021 Salı 03:32
  • Mamak Belediyesi Kar Timi her an teyakkuzda19 Ocak 2021 Salı 02:34
  • Can dostlarımız için anlamlı etkinlik19 Ocak 2021 Salı 01:31
  • Kızılcahamam’da çiftçiye destek19 Ocak 2021 Salı 00:32
  • Başkan Çetin karla mücadelede sahada19 Ocak 2021 Salı 00:30
  • Başkan Altınok'tan tam gaz gece denetimi18 Ocak 2021 Pazartesi 03:35
  • Altındağ kartpostal gibi18 Ocak 2021 Pazartesi 02:30
  • Mahalle giriş çıkışları 7/24 izlenecek18 Ocak 2021 Pazartesi 01:33
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çalışmaları denetledi 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti