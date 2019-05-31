Hamamönü'ne Tokat Konağı

BAŞTEK Başkanı Prof. Dr. Yaşar Özgök geçtiğimiz gün Hamamönü’nde bir konağı Tokat’a özgü şekilde düzenleyeceklerini ve kültür sanat söyleşilerine açacaklarını söyledi.

Başkent Tokatlılar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAŞTEK) ve Tokat’a bağlı STK’lar geçtiğimiz akşam iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrası konuşma yapan BAŞTEK Başkanı Prof. Dr. Yaşar Özgök, “Doğduğumuz topraklar için önyargılarımızı, siyasi düşüncelerimizi, ideolojik bakışlarımızı, küskünlüklerimizi bir kenara bırakarak herhangi bir beklentiye girmeden gönüllü olarak hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi. İftara katılanlar Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler de vardı.

TOKAT İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Gazetemize konuşan Başkan Prof. Dr. Özgök sözlerine şöyle devam etti:

“Tokat’ımıza ve eşsiz doğal güzellikleriyle, tarihiyle, kültürüyle her bir yeri cennetten bir köşe olan 11 ilçesine katkı sunmak için güzel ve kalıcı projeleri hayata geçireceğiz, bunun için kararlıyız”

YENİ YERİMİZ HAMAMÖNÜ’NDE OLACAK

BAŞTEK olarak yeni yönetim yerlerini Hamamönün’de bir konak kiralayarak oradan yürüteceklerini belirten Prof. Dr. Özgök, “Hamamönü’nde bir konak kiraladık. Burayı Tokat Konağı şeklinde düzenleyerek kısa süre sonra kültür, sanat, söyleşi ve diğer etkinlikler için hemşerilerimizin kullanımına açacağız. Yine bu konakta Tokat ve ilçelerinden Ankara’ya gelen yöneticiler için bir çalışma ofisi oluşturacağız. Ankara’daki bürokrat hemşerilerimiz de bu mekânı rahatlıkla kullanabilecek” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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