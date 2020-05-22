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Hamaney: Filistin meselesinin suçluları Osmanlı Devleti'nin topraklarını aralarında paylaşan Batılı devletlerdir

İran lideri Hamaney, Filistin'deki sorunların asli suçlusunun Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin Asya'daki topraklarını aralarında paylaşan Batılı devletler olduğunu söyledi.
Hamaney: Filistin meselesinin suçluları Osmanlı Devleti'nin topraklarını aralarında paylaşan Batılı devletlerdir

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kudüs Günü dolayısıyla canlı yayında bir konuşma yaptı. 

Konuşmasında, Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistin ve Yemen'deki Müslümanların korunmasına ilişkin görevini yerine getirmediğini ifade eden Hamaney, "Sözde BM ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Müslümanların korunması söz konusu olduğunda fonksiyonunu yerine getirmiyor. Sözde insan hakları örgütleri de ölüdür." dedi.

ABD'nin temel politikalarından birinin İsrail'in bölgedeki varlığını normalleştirmek olduğuna dikkati çeken Hamaney, "Bölgede Amerika'nın köleleri gibi hareket eden bazı Arap toplulukları da ekonomik bağlar ve benzeri şeyler kurarak bu normalleşmeye zemin hazırlıyor. Bu çabalar tamamen yararsız ve nafiledir. Siyonist rejim ölümcül bir kanserdir ve bu bölgeye zararlıdır. Kuşkusuz kökünden sökülüp yok edilecek." diye konuştu.

Filistin'de uzun yıllardır yaşanan trajedinin asli suçlusunun Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin Asya'daki topraklarını aralarında paylaşan İngiltere'nin başını çektiği Batılı devletler olduğunu vurgulayan Hamaney şunları söyledi:

"Bu trajedideki temel suçlu, Batılı hükümetler ve onların şeytani politikalarıdır. Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan devletler, Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya'daki topraklarını en önemli savaş ganimeti olarak aralarında paylaştığı gün, hakimiyetlerini sürdürebilmek için bölgenin kalbinde güvenli bir üs oluşturma ihtiyacı hissettiler."

İkinci Dünya Savaşı sonrasında da bölge ülkelerinin gafletinden faydalanılarak İsrail'in oluşturulduğunu dile getiren Hamaney, Batılı ülkelerin bu sayede ilk olarak Filistin'e daha sonra da bölge ülkelerine darbe vurmayı amaçladıklarını ifade etti.

Hamaney, Filistin meselesinin çözüm yolunun ülkede tüm dini ve etnik grupların katılacağı bir referandumdan geçtiğini belirtti.

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