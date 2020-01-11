Hamaney ilk kez konuştu

İran, Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın "hassas bir nokta" üzerinden geçerken "insan hatası" nedeniyle kazara düşürüldüğünü açıklamasının ardından Kanada Başbakanı Trudeau ve Ukrayna Başbakanı Zelenskiy'den son dakika açıklamaları geldi.



İran'da düşen ve 176 kişiye mezar olan uçak kazasıyla ilgili dünyanın beklediği açıklamalar sonunda geldi. İran, Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın "hassas bir nokta" üzerinden geçerken "insan hatası" nedeniyle kazara düşürüldüğünü açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani "affedilmez bir hata ve facia" derken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif özür diledi.

HAMANEY İTİRAF SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

İran devlet televizyonunun geçtiği habere göre, İran dini lideri Ayetullah Hamaney, korkunç kaza ile ilgili bulguların, kamuyu aydınlatma adına açıkça paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Hamaney, korkunç kazanın ülkenin hava kuvvetleri nedeniyle yaşandığını öğrenmesinin ardından, Millik Güvenlik Yüksek Şurası'nı acil toplantıya çağırdı.

Devlet televizyonunda geçen habere göre, Hamaney soruşturmada elde edilen bulguların şeffaf ve dürüst bir şekilde toplantı sonrasında kamu ile paylaşılacağını doğruladı.

TRUDEAU VE ZELENSKİY'DEN ART ARDA AÇIKLAMAR GELDİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran'ın itirafı sonrası yaptığı açıklamada, "İran'ın Boeing 737 uçağının insan hatası nedeniyle düşürüldüğünü kabul etmesinin ardından ihtiyacımız olan şey müzakere ve hesap verilebilirlik" dedi.

Trudeau, "İran bugün uçağı kendilerinin düşürdüğünü kabul etti. Şu an odaklandığımız şey, hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleri için adalet, hesap verilebilirlik ve şeffaflık. Bu ulusal bir trajedi, bütün Kanadalılar beraber yastalar" ifadelerini kullandı.

Trudeau'nun açıklaması, Kanada'nın İranlı yetkililer ile tam ve detaylı bir soruşturma için yüzde 100 iş birliği konusunda kararlılığının göstergesi olarak değerlendirildi.

Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, İran'ın suçunu kabul etmesini, özür dilemesini ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Zelenskiy, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödenmesini gerektiğine de dikkat çekti.

Zelenskiy Facebook hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Bu sabah iyi bir sabah olmadı ama gerçekleri de beraberinde getirdi. Uluslararası komite soruşturmasını yapmadan, İran suçunu kabullendi. Biz, İran'ın suçu tam olarak üstlenmesini bekliyoruz. İran'ın tam ve açık bir soruşturmaya hazır olmasını umuyoruz. Suçlular hesap vermeli, ölenlerin cesetleri ailelerine teslim edilmeli. Ölenlerin yakınlarına tazminat ödenmeli, diplomatik kanallar yoluyla resmi bir özür dilenmeli."

UKRAYNA HAVAYOLLARI: MÜRETTEBATIN MASUMİYETİNDEN HİÇBİR ZAMAN ŞÜPHE ETMEDİK

Ukrayna Havayolları Başkanı, "Şirketimiz yaşanan faciada uçağın ve mürettebatın masumiyetinden hiçbir zaman şüphe etmemiştir" dedi.

RUSYA: İRAN PROVOKE EDİLDİ

Rusya Devlet Duması (Meclis) İran'ı kınarken, yapılan açıklamada İran'ın provoke edildiğine dikkat çekildi.

İRAN UÇAĞI 'YANLIŞLIKLA' DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETMİŞTİ

İran, havalandıktan sonra kısa bir süre sonra füzeyle vurularak düşürüldüğü iddia edilen uçakla ilgili açıklama yapmıştı. İran Ordusu, Ukrayna uçağının insan hatası nedeniyle kazara vurulduğunu duyurmuş, felaketin sorumlularının derhal adalete teslim edileceğini aktarmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üzücü bir gün. Silahlı Kuvvetler tarafından yürütülen iç soruşturmanın ön raporu: ABD maceracılığının kriz zamanı neden olduğu insan hatası felakate yol açtı. Halkımıza, tüm kurbanların ailelerine ve etkilenen diğer uluslara, derin üzüntülerimizi, özürlerimizi ve başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, "Silahlı kuvvetlerin soruşturma sonucu, insan hatası sebebiyle ateşlenen füzelerin, Ukrayna uçağının düşmesine ve 176 masumun ölmesine sebep olduğu sonucuna varmıştır. Ukrayna uçağının düşürülmesi büyük bir trajedi ve affedilmez bir hatadır. Düşüncelerim ve dualarım tüm yas tutan ailelerle birlikte. En içten taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.