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Hamaney'in ABD'nin Irak'taki çıkarlarına yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiği'" iddia edildi

Middle East Eye internet sitesi, İran lideri Ali Hamaney'in, ABD yönetiminden gelen tehditler üzerine İran destekli silahlı milis gruplara Irak'taki ABD üslerine saldırıların durdurulması talimatı verdiğini öne sürdü.
Hamaney'in ABD'nin Irak'taki çıkarlarına yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiği'" iddia edildi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD yönetiminden gelen tehditler üzerine Irak'taki İran destekli silahlı Şii gruplara, "ABD üslerine yönelik saldırıları durdurma" talimatı verdiği iddia edildi.

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) internet sitesi, Irak'taki Şii silahlı milis gruplarının adı açıklanmayan üst düzey komutanlarına ve Iraklı politikacılara dayandırdığı haberinde, Irak'ta ABD üslerine yönelik saldırıların durdurulmasına dair talimatın İran lideri Hamaney'den geldiğini öne sürdü.

Haberde, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan üsler ve lojistik destek konvoylarının son aylarda neredeyse her gün roketler, patlayıcılar ve bazen de doğrudan silahlı saldırılarla hedef alındığına dikkati çekildi. Bu saldırılar önemli kayıplara yol açmasa da Irak ve ABD hükümetlerinin endişe duyduğu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Iraklı yetkililerle görüşmesinde saldırıların durdurulmaması halinde Bağdat Büyükelçiliğini kapatmakla tehdit ettiği belirtildi.

MEE'ye konuşan isimleri açıklanmayan Iraklı yetkililer ise Pompeo'nun saldırılara karşılık İran destekli silahlı gruplar ve politikacıların gizli merkezlerinin de dahil olduğu onlarca hedefi vuracakları tehdidinde bulunduğunu ve İngiltere'nin de tehditleri ciddiye alması için İran'ı uyardığını kaydetti.

Ülkesindeki başkanlık seçimleri öncesinde seçilememe tehlikesiyle karşılaşan ABD Başkanı Donald Trump'ın bu durumu tersine çevirmek için Irak'ta pervasızca saldırılarda bulunabileceğine dair endişeleri göz önünde bulunduran Hamaney'in, İngiltere'nin tavsiyesine uyarak, İran destekli silahlı gruplara ABD'nin çıkarlarına yönelik saldırıları durdurma talimatı verdiği ileri sürüldü.

Şii silahlı milis gruplarının adı açıklanmayan üst düzey komutanları, önem derecesi nedeniyle talimatın yetkililer üzerinden verilmediğini, bunun yerine Bedir Tugayı, Kataib-i Hizbullah, Asaib-i Ehli Hak gibi Şii grupların komutanlarının Kum kentine çağrılarak Hamaney'le görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Konu hakkında bilgi sahibi olan ismi açıklanmayan Iraklı bir siyasetçi, "İranlılar, ortak bir müttefikten, pozisyonlarını değiştirmede açık etkiye sahip çok önemli bir tavsiye aldı. Bu tavsiye, tehditlerinde ciddi olan ve şu aşamada umutsuz durumda olduğu için herkes için pahalıya mal olacak pervasız bir eylemden geri durmayacağı bilinen Trump'ı provoke etmekten kaçınma tavsiyesiydi." diye konuştu.

ABD'nin Irak'ta muhtemel bir askeri eyleminin Irak hükümetinin çökmesiyle sonuçlanabileceği endişesini dile getiren Iraklı siyasetçi, "İran da hükümetin çökmesinin sonuçlarıyla başa çıkamaz, özellikle siyasi ve ekonomik sonuçlarla." dedi.

İran destekli silahlı bir grubun adı açıklanmayan üst düzey bir komutanı da şu ifadeleri kullandı:

"Verilen emirlerin özü, iktidarı Şiilerin elinde tutmaktı. Yani, başbakanın ve mevcut hükümetin konumunu korumaktı. Sayın Hamaney, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin bizim açımızdan kötü veya iyi olup olmadığına bakılmaksızın Şii olduğunu ve er ya da geç bu pozisyonundan ayrılacağını ancak kontrolün Şiilerin elinde tutulması gerektiğini söylüyor."

Söz konusu komutan, Hamaney'in kendilerine şu anda herhangi bir saldırının Kazımi'nin yönetimini tehdit edeceğine dair uyarıda bulunduğunu aktararak, "Bu nedenle, Irak hükümetini tehdit edebilecek veya onu Amerikalıların insafına bırakabilecek her türlü faaliyet derhal durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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