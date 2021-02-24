  • BIST 1.510
  • Altın 413,921
  • Dolar 7,1216
  • Euro 8,6567
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Hamas, Filistin siyasi sisteminde değişim yapmak istediğini açıkladı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Bedran, "Filistin seçimleri, tekerleğin ileriye, milli birliğe doğru hareket ettirilmesi için gerçek bir fırsattır." dedi.
Hamas, Filistin siyasi sisteminde değişim yapmak istediğini açıkladı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Husam Bedran, bağlı bulunduğu hareketinin seçimler yoluyla Filistin siyasi sistem yapısında değişim olması için çaba gösterdiğini söyledi.

Bedran, Hamas'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında, Oslo Anlaşmasının Filistin Kurtuluş Örgütüyle İsrail arasında yapıldığına işaret ederek "Hamas, uzun yıllar Oslo sürecinin başarısızlığının denenmesinin ardından ayrıcalıktan uzak tüm Filistin'in katıldığı bir siyasi sistem olmasını istiyor" ifadesini kullandı.

Bedran şunları kaydetti:

"Filistin seçimleri, tekerleğin ileriye, milli birliğe doğru hareket ettirilmesi için gerçek bir fırsattır. Hamas Hareketi'nde yaşanan bölünmüşlüğün İsrail işgaline büyük bir çıkar sağladığı konusunda tam bir kanaat vardır. Zorluk ve engellemelere rağmen Hareket, bu bölünmüşlüğün sona ermesi için çaba sarf ediyor"

Oslo Barış Anlaşması, 1993 yılında Hamas Hareketinin içinde olmadığı FKÖ ile İsrail arasında, tarafların karşılıklı birbirini tanıması ve barış ilkelerinin ilanı temeli üzerine imzalanmıştı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak
Devlet Başkanı Abbas, 15 Ocak'ta Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada Fetih Hareketinin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maslak'ta trafiği kilitleyen kaza24 Şubat 2021 Çarşamba 09:58
  • Bitlis ve Siirt'te 781 personelin katılımıyla 'Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu' başlatıldı24 Şubat 2021 Çarşamba 09:57
  • Biden ile Kazımi Irak'taki son roket saldırılarını görüştü24 Şubat 2021 Çarşamba 09:41
  • Libya Devlet Yüksek Konseyi, Başbakan Dibeybe'ye kabine üyelerini Parlamentoya sunma çağrısı yaptı24 Şubat 2021 Çarşamba 09:41
  • Edirne'de yüksek kesimlerde etkili olan zirai don buğday ve arpada zarara neden oldu24 Şubat 2021 Çarşamba 09:40
  • Motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan annesini bırakıp olay yerinden uzaklaştı 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:39
  • Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü24 Şubat 2021 Çarşamba 09:38
  • Doğal gaz faturasında yüzde 25 düşüş için 'kombi' uyarısı24 Şubat 2021 Çarşamba 09:37
  • Sezonun ilk erik hasadı yapıldı; kilosu 500 TL’den satıldı24 Şubat 2021 Çarşamba 09:34
  • Amatör fotoğrafçı gökyüzünde ilginç nesne fotoğrafladı24 Şubat 2021 Çarşamba 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti