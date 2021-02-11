Hamas: Kahire turu, Filistin diyaloğunun en başarılı duraklarından biri

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri, Filistinli grupların, yaklaşan seçimlerle ilgili noktaları tamamlamak için başkent Kahire'de anlaştıklarını ifade etti.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki son Filistin diyalog turunun, diyaloğun en başarılı duraklarından biri olduğunu belirtti.

Aruri, Hamas'a ait El-Aksa Televizyonu'na verdiği röportajda, Filistinli grupların, yaklaşan seçimlerle ilgili noktaları tamamlamak için başkent Kahire'de anlaştıklarını ifade etti.

Mısır'ın yaklaşan seçimlerle ilgili üzerinde anlaşılan her şey için garanti verdiğine işaret eden Aruri, Mısır ve Katar'ın özellikle seçimlerin şeffaflığını, sonuçlarına saygı duyulmasının yanı sıra Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki siyasi özgürlükleri güvence altına almak için anlaşmanın uygulanmasını takip edecek komiteye katılmayı teklif ettiğini söyledi.

Aruri, Hamas'ın seçimlere nasıl katılacağını kendi içinde tartıştığını, tercihinin tüm grupların temsil edildiği listeden yana olduğunu dile getirdi.

Bir süredir, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Filistinli gruplar, yoğun uzlaşı toplantılarının ardından seçimlerle ilgili, salı akşamı anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Gruplardan toplantı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, seçimlerle ilgili üzerinde anlaşmaya varılan maddeler şöyle sıralandı:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ocak 2021 tarihinde yayınladığı başkanlık kararnamesine göre önce Yasama Konseyi seçimleri ve ardından devlet başkanlığı seçimleri yapılacak ve daha sonra da mümkün olan yerlerde seçimlerle, mümkün olmayan yerlerde ise mutabakatla Ulusal Konsey oluşumu tamamlanacak. Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü harekete geçirmek, geliştirmek ve ulusal direniş programını güçlendirmek amacıyla mart ayında Kahire'de Ulusal Konsey Başkanlığı ve Merkez Seçim Komitesinin huzurunda yeni Ulusal Konsey'in oluşumunun tamamlanacağı temeller ve mekanizmalar üzerinde mutabakata varacak bir toplantı yapacak."

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, 20 Ocak'ta, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.