  • BIST 1.547
  • Altın 417,083
  • Dolar 7,0590
  • Euro 8,5612
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -3 °C
»

Hamas: Kahire turu, Filistin diyaloğunun en başarılı duraklarından biri

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri, Filistinli grupların, yaklaşan seçimlerle ilgili noktaları tamamlamak için başkent Kahire'de anlaştıklarını ifade etti.
Hamas: Kahire turu, Filistin diyaloğunun en başarılı duraklarından biri

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki son Filistin diyalog turunun, diyaloğun en başarılı duraklarından biri olduğunu belirtti.

Aruri, Hamas'a ait El-Aksa Televizyonu'na verdiği röportajda, Filistinli grupların, yaklaşan seçimlerle ilgili noktaları tamamlamak için başkent Kahire'de anlaştıklarını ifade etti.

Mısır'ın yaklaşan seçimlerle ilgili üzerinde anlaşılan her şey için garanti verdiğine işaret eden Aruri, Mısır ve Katar'ın özellikle seçimlerin şeffaflığını, sonuçlarına saygı duyulmasının yanı sıra Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki siyasi özgürlükleri güvence altına almak için anlaşmanın uygulanmasını takip edecek komiteye katılmayı teklif ettiğini söyledi.

Aruri, Hamas'ın seçimlere nasıl katılacağını kendi içinde tartıştığını, tercihinin tüm grupların temsil edildiği listeden yana olduğunu dile getirdi.

Bir süredir, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Filistinli gruplar, yoğun uzlaşı toplantılarının ardından seçimlerle ilgili, salı akşamı anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Gruplardan toplantı sonrası yayımlanan kapanış bildirisinde, seçimlerle ilgili üzerinde anlaşmaya varılan maddeler şöyle sıralandı:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ocak 2021 tarihinde yayınladığı başkanlık kararnamesine göre önce Yasama Konseyi seçimleri ve ardından devlet başkanlığı seçimleri yapılacak ve daha sonra da mümkün olan yerlerde seçimlerle, mümkün olmayan yerlerde ise mutabakatla Ulusal Konsey oluşumu tamamlanacak. Filistinli gruplar, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü harekete geçirmek, geliştirmek ve ulusal direniş programını güçlendirmek amacıyla mart ayında Kahire'de Ulusal Konsey Başkanlığı ve Merkez Seçim Komitesinin huzurunda yeni Ulusal Konsey'in oluşumunun tamamlanacağı temeller ve mekanizmalar üzerinde mutabakata varacak bir toplantı yapacak."

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak
Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, 20 Ocak'ta, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Mahmud Abbas olacağını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mısırlı muhalifler aralarında yeni bir birliğin kuruluşunu ilan edecek11 Şubat 2021 Perşembe 09:23
  • Fransa'da aşırı sağcı Le Pen, terör propagandasından mahkemeye çıktı11 Şubat 2021 Perşembe 09:22
  • İsrail, Batı Şeria'da Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı11 Şubat 2021 Perşembe 09:21
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kıbrıs'ta artık iki ayrı devleti konuşabiliriz, bunu müzakere edebiliriz11 Şubat 2021 Perşembe 09:20
  • Euronews, Türkçe ve İtalyanca dillerindeki yayınlarını kapatıyor11 Şubat 2021 Perşembe 09:19
  • Twitter, tekrar başkan seçilse bile Trump'ın hesabının açılmayacağını bildirdi11 Şubat 2021 Perşembe 09:19
  • Hamas: Kahire turu, Filistin diyaloğunun en başarılı duraklarından biri11 Şubat 2021 Perşembe 09:18
  • Türk Kızılay Senegal Delegasyonu'ndan ülkenin en büyük ikinci kentine su kuyusu11 Şubat 2021 Perşembe 09:18
  • Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' Avrupa basınında geniş yer buldu11 Şubat 2021 Perşembe 09:17
  • Biden, Pentagon bünyesinde 'Çin Görev Gücü' adlı bir birim kurulduğunu duyurdu11 Şubat 2021 Perşembe 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti