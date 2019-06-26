Hamas lideri Heniyye: Filistin satılık değil

Bahreyn Çalıştayı’nı protesto etkinliğinde konuşan Hamas lideri İsmail Heniyye, "Filistin satılık değil" ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin’in satılık olmadığını, işgali kökleştirmeyi hedefleyen konferanslara ve anlaşmalara karşı olduklarını söyledi.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığına göre Heniyye, dün akşam Bahreyn Çalıştayı’nı protesto için düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bugün Filistin’de ve Filistinlilerin yaşadığı her yerde tarihi bir ana şahitlik ediyoruz” dedi.

Filistin halkının komplolara ve Bahreyn Çalıştayı’na karşı bugün aynı hendekte olduğuna işaret eden Heniyye, bunun yenilenen bir intifada ve siyasi devrim olduğunu belirtti.

Filistinlilerin Filistin davasının daha önce benzeri görülmemiş stratejik bir tehditle karşı karşıya olduğunu hissettiklerini kaydeden Heniyye, Filistin halkının hiç kimseye taviz yetkisi vermediğini bildirdi.

Bahreyn Çalıştayı’nın ekonomi kisvesi altında siyasi bir çalıştay olduğuna dikkat çeken Heniyye, bölgeye yönelik tüm politikaları çöken Amerika’nın Yüzyılın Anlaşması planının da başarılı olamayacağını kaydetti.

Yüzyılın Anlaşması’nın ve Bahreyn Çalıştayı’nın Filistin davasının tasfiyesine zemin hazırladığını belirten Heniyye, Yüzyılın Anlaşması’nın ve Bahreyn Çalışması’nın Filistin halkının kaderi olmadığını ifade etti.

Heniyye, “Daha önceki tüm komploları boşa çıkaran Filistin halkı bu komployu da boşa çıkarmaya kadirdir” dedi.

Öncelikler üzerine kurulu milli bir strateji benimseme çağrısında bulunan Heniyye, Hamas olarak Mahmud Abbas ve Fetih liderleriyle Gazze’de, Kahire’de veya başka bir yerde görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi.