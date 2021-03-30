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Hamas lideri Heniyye, Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Başkanı ile Kudüs'ü ve seçimleri görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid el-Ahmar ile Kudüs'teki durumu ve Filistin seçimlerini değerlendirdi.
Hamas lideri Heniyye, Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Başkanı ile Kudüs'ü ve seçimleri görüştü

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul'da bulunan İsmail Heniyye, Hamid el-Ahmar ve Kudüs Platformu'ndan üyelerle bir araya geldi.

İşgal altındaki Kudüs'teki son durumun ele alındığı görüşmede Heniyye, İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı evleri yıkma planı ile kentin Yahudileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde Filistinlilere yönelik sistematik tehcir politikasına ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca, Filistin'de yapılacak seçimler ile ulusal inşa süreci ve Filistin meselesiyle ilgili siyasi arenada yaşanan gelişmeler ele alındı.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi, bu yılın başından itibaren Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 7 Filistinlinin ailenin İsrailli yerleşimciler lehine evlerinden tahliye edilmesi yönündeki kararı onaylamıştı.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da da devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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