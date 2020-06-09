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Hamas liderinden Arap ve İslam ülkelerine 'İsrail'in ilhak planıyla mücadele' çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 40'tan fazla lidere telgraf göndererek "İsrail'in ilhak politikasına karşı acilen harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.
Hamas liderinden Arap ve İslam ülkelerine 'İsrail'in ilhak planıyla mücadele' çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine "İsrail'in ilhak politikasına karşı acilen harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, 40'tan fazla Arap ve İslam ülkesi liderine telgraf gönderdi.

Heniyye mesajında, "İlhak planı, işgalcilerin kara tarihleri boyunca Filistin ve bölge halkına karşı işledikleri suç ve katliam zincirine eklenen yeni bir halkadır. Bu durum, Filistin başta olmak üzere bütün Arap ve İslam aleminin bugünü ve geleceği için gerçek bir tehdittir." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu liderlerden Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm Yahudi yerleşim birimleri ve Yahudileştirme projeleri ile Filistin davasını tasfiye planlarına karşı ortak bir tutum belirlemek için Arap ve İslam ülkelerinin katılımıyla bir zirve gerçekleştirilmesini isteyen Heniyye, Filistin halkının doğal hakları üzerine ikame edilen Filistin ulusal projesini korumak için siyasi, diplomatik, ekonomik ve medya güvenlik ağı oluşturulması çağrısı yaptı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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