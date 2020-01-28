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Hamas'tan "anlaşmaya" sert tepki

Hamas, Trump'ın bugün açıklayacağını duyurduğu ve 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını Filistinlilerin yeni Nekbe'si olarak nitelendirdi
Hamas'tan "anlaşmaya" sert tepki

Hamas Hareketi Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada "Yüzyılın Anlaşması planı Filistin halkı için yeni bir Nekbe ve bu halka yönelik çifte (ABD-İsrail) bir saldırıdır" ifadesini kullandı.

Söz konusu barış planını akamete uğratma ve Filistin halkının çıkarlarını korumanın tüm Filistinlilerin görevi olduğunu kaydeden Berhum, bunun için cesur kararlar alınması ve genel bir seferberlik hali ilan edilmesi gerektiğini kaydetti.

Söz konusu plana karşı koymak için Filistin genelinde direniş hareketlerinin dozunun artırılması gerektiğine işaret eden Berhum, Filistin yönetimine İsrail'le güvenlik alanındaki koordinasyonu acilen durdurma, İslam dünyasına da Filistin halkını destekleme çağrısı yaptı. 

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine ilişkin 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı barış planını bugün açıklayacağını belirterek "Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz" ifadesini kullanmıştı.

İsrail, tarihi Filistin topraklarını 14 Mayıs 1948'de işgal etmiş, 1,4 milyon Filistinlinin yaklaşık 800 binini şehir ve köylerinden göçe zorlamıştı. Bu zorunlu göç Filistinliler tarafından 'Nekbe' (Büyük Felaket) olarak adlandırılıyor.

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