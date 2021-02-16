Hamas'tan Türkiye'ye 13 şehit için taziye mesajı

Hamas Hareketi, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımladı. Hamas Sözcüsü Zuhri, "Türkiye'yi ve halkını her türlü kötülükten koruması için Allah'a dua ediyoruz." dedi.

Hamas Hareketi, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımladı. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından Türkçe yayımladığı taziye mesajında, Gara'daki 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı. Şehit aileleri ve Türk halkına başsağlığı dileyen Ebu Zuhri, mesajında "Türkiye'yi ve halkını her türlü kötülükten koruması için Allah'a dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.