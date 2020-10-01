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Hamile eşini darbeden kadın ile kocasını tabancayla yaraladı

NİĞDE'de, U.C., hamile eşi G.C.'yi darbeden kadın komşusu E.Y.'yi olay yerinde, kocası B.Y.'yi ise hastane önünde tabancayla vurarak yaraladı. Kaçan U.C., aranıyor.
Hamile eşini darbeden kadın ile kocasını tabancayla yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Bor ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hamile olan G.C., henüz bilinmeyen nedenle komşusu E.Y. ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine E.Y., G.C.'yi darbetti. Eşinin darbedildiğini gören eşi U.C. ise E.Y.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladıktan sonra eşi G.C.'yi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralı E.Y. de ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

HASTANE ÖNÜNDE DE EŞİNİ YARALADI

Yaralanan karısı E.Y.'yi görmeye gelen B.Y. ise hastane girişinde karşılaştığı U.C. ile tartışmaya başladı. U.C. bu kez de tartıştığı B.Y.'yi hastane önünde tabancayla ayağından vurarak kaçtı. B.Y. ve eşi E.Y. hastanede tedaviye alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaçan şüpheli U.C.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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