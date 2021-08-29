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Hamile kadınlara 'aşı' önerisi

Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakımlar Sorumlusu Prof. Dr. Seval İzdeş, son zamanlarda çok sayıda aşısız hamile kadının koronavirüse yakalanarak hastaneye başvurduğunu söyledi.
Hamile kadınlara 'aşı' önerisi

İzdeş, bazı hamile kadınların bebeklerine dokunacağını düşünerek aşı olmadığını belirterek, "Burada dün gece kaybettiğimiz hamile hastamız da dahil hiçbirinin aşısı yoktu. Dolayısıyla kendileri çok riskli duruma düşüyorlar. Genç yaşta hayatlarını kaybedebiliyorlar. Aşı olmak çok önemli.  Bu nedenle gebe de olsa mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz" dedi. 

Prof. Dr. Seval İzdeş, DHA'ya yaptığı açıklamada, hastanenin yoğun bakım servisine gelen koronavirüs hastalarının çoğunun aşısız hastalardan oluştuğunu söyledi. Serviste yatanların yüzde 90'ının aşısız olduğunu ve hastalığı ağır geçirdiğini belirten İzdeş, "Aşılı olan hastalarda Covid-19 oluyor ancak onlar eğer bağışıklık sistemleri çok zayıf değilse genel olarak serviste yatıyorlar, hastalığı hafif atlatıyorlar. Yani şu anda aşısız hastalar ve bağışıklık sistemi düşük aşılı hastalar burada yatıyor. Özellikle son zamanlarda maalesef çok fazla sayıda gebe geldi buraya. Gebe hastalardan da 'mortalite' dediğimiz ölüm oranı artmaya başladı. Örnek olarak, dün gece bir gebe hastamızı kaybettik. Hastamız 23 yaşında, 24 haftalık bir gebeydi. Bebeğini aldık, fakat daha sonra pıhtı attı. Özellikle aşısız gebelerde hastalığın bayağı bir ağır seyrettiğini gözlemliyoruz. Bu nedenle gebe de olsa mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz" dedi.

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'HİÇBİRİMİZ GÜVENDE DEĞİLİZ'

İzdeş, hamile kadınların bebeklerine dokunacağını düşünerek aşı olmadığını belirterek, "Doktorlarına soruyorlar, onlar da tavsiye ediyorlar. Fakat aşıda bir zorlama olmadığı için bu tavsiye niteliğinde kalıyor. Burada dün gece kaybettiğimiz hamile hastamız da dahil hiçbirinin aşısı yoktu. Dolayısıyla kendilerini çok riskli duruma düşüyorlar. Genç yaşta hayatlarını kaybedebiliyorlar. Aşı olmak çok önemli. Burada 20-30-40'lı yaşlardaki hastalarımızı gördük. En genç hastam 21 yaşındaydı. Vatandaşlarımız aşılarını mutlaka olsunlar. Son kişi aşılanana kadar hiçbirimiz güvende değiliz" diye konuştu.

'YATAK SAYISINI 120'YE ÇIKARDIK'

İzdeş, hastanede 80 olan yoğun bakım yatak sayısını da 120'ye çıkardıklarını söyleyerek, "Ayrıca diğer hastanelerimizde de çok sayıda yoğun bakım yatağı var. Bu ünitedeki alanda 24 yataktan şu anda 22'si dolu. 22 hastadan da 20'si aşısız. Yaşlı hastalarımız kış döneminde aşılarını oldular. Bunun üzerinden 2 ay geçtikten sonra bir doz daha yapılmazsa tekrar hastalananlar oldu. O nedenle Sağlık Bakanlığı 3'üncü doz aşıyı tavsiye etti. Fakat o 3'üncü doz aşısını olmayanlar da şu an buradalar. Burada hiç aşı olmayanlar var, tek doz aşısını olup diğerlerini olmayanlar da burada" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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