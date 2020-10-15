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Hamilelere süt desteği

ABB Meclisi Ekim ayı son toplantısında toplum sağlığına katkıda bulunmaya yönelik İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen ve başvuran hamilelere ayda bir 10 litre süt dağıtma kararı aldı. 
Hamilelere süt desteği

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı olağan meclis toplantılarını tamamladı. Geçtiğimiz gün yapılan son meclis toplantısında Başkentlileri ilgilendiren dikkat çekici bazı kararlar alındı. Toplum sağlığına korumaya yönelik hamilelere süt dağıtılması, çocukların zeka gelişimlerine katkı için çocuk oyun parklarına zekâ küpü oyuncaklarının yerleştirilmesi ve kimsesiz hayvanları barınaklar yerine sahiplendirerek sahiplenenlere ayni destek bunlardan bazıları. 

HAMİLELERE AYDA 10 LİTRE SÜT DESTEĞİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun Meclis’te kabul edilen “Anneye Süt Bebeğe Can” başlıklı raporuna göre Kovid-19 salgını sebebiyle toplum sağlığına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen ya da başvuru yapan hamile kadınlara süt ihtiyacının karşılanması için 30 günde bir 10 litre süt verilecek. Sütler üreticilerden temin edilerek sterilizasyon ve paketlenme işleminin ardından dağıtıma çıkacak. 

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OYUN PARKLARINA ZEKÂ KÜPÜ 
Çocuk Hakları ve Etkinlikleri Komisyonu’nun Meclis’te kabul edilen raporuna göre çocukların zeka ve dikkat gelişimlerini artıracak zeka küpü gibi oyuncaklar çocuk parklarına konulacak. Bu sayede çocukların parklarda fiziksel egzersizlerinin yanı sıra beyin egzersizlerini yapmaları da hedefleniyor. 

KİMSESİZ HAYVANLARI SAHİPLENENLERE DESTEK 
Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun kabul edilen raporuna göre Başkent’te sahipsiz hayvanların gittikçe büyüyen bir sorun haline geldiği ve buna bir çözüm olarak barınaklardan ziyade sahiplendirmenin daha uygun olduğu belirtiliyor. Başkent sınırları içerisinde bulunan mahallelerde (köylerde) hayvanların sahiplendirilerek ve sahiplenenlere ayni bir takım yardımların yapılması belirtiliyor. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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