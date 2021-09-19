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Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu

Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu
Antalya'da aynı gün gebelik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ayşe Kılınç, önce hastalığı yenmenin ardından da dördüz kızlarını sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Antalya'da aynı gün gebelik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ayşe Kılınç, önce hastalığı yenmenin ardından da dördüz kızlarını sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

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