Hamileyken Kovid-19'u yendi, dördüzleri mutluluğun adı oldu

Antalya'da aynı gün gebelik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ayşe Kılınç, önce hastalığı yenmenin ardından da dördüz kızlarını sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.
19 Eylül 2021 Pazar 13:04
Antalya'da aynı gün gebelik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ayşe Kılınç, önce hastalığı yenmenin ardından da dördüz kızlarını sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.
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