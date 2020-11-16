  • BIST 1.301
  • Altın 471,561
  • Dolar 7,7468
  • Euro 9,1746
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Hamilton, Schumacher'i İstanbul'da yakaladı

Formula 1'de uzun süre hafızalardan silinmeyecek DHL Türkiye Grand Prix'si'nde Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, "en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak oldu.
Hamilton, Schumacher'i İstanbul'da yakaladı

Formula 1'de dün koşulan DHL Türkiye Grand Prix'si uzun süre hafızalardan silinmeyecek mücadeleye sahne olurken, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton da "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak oldu.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen yarışta damalı bayrağı ilk sırada geçen Hamilton, sürücüler klasmanında ikincilikte yer alan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde bitime 3 etap kala şampiyonluğu garantiledi.

35 yaşındaki Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazandı.

Tarih, İstanbul'da değişti
Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu İstanbul'da egale etti.

Bu sezonki 14 mücadelenin 10'unu kazanan ve katıldığı her yarışta puan alan tek sürücü olan Hamilton, F1'de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'un ardından 7. kez mutlu sona ulaştı.

35 yaşındaki pilot, Michael Schumacher'den sonra bu başarıya 7. kez imza atan ikinci sporcu olmayı başardı.

Hamilton'ın, Ferrari ile 11 sezonda 72 birincilik elde eden Schumacher'in "bir takımda en fazla yarış kazanan pilot" rekorunu kırması 8 yıl sürdü.

Hamilton, İstanbul'u seviyor
Yağış nedeniyle piste tutunmakta zorlanan, hem antrenman hem sıralama turlarında aracından istediği verimi alamayan Hamilton, yarışta ortaya koyduğu performansla podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

Formula 1'de 2020 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu, Türkiye Grand Prix'sinde ikinci kez galip geldi.

Daha önce 2010 Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Hamilton, İstanbul'da 10 yıl sonra yeniden zirveye çıkmayı başardı.

Galibiyet rekoru da Hamilton'da
Sezon öncesi F1 kariyerinde 84 yarış birinciliği bulunan Mercedes sürücüsü Hamilton, Portekiz Grand Prix'sindeki zaferiyle Schumacher'in 91 galibiyetlik rekorunu kırdı. 

En fazla F1 yarışı kazanan pilotlar sıralamasında Hamilton ve Schumacher'in ardından Vettel (53), Alain Prost (51) ve Ayrton Senna (41) geliyor.

94 yarış birinciliği bulunan Hamilton'ın gelecek sezon da Mercedes'le birlikte rekorunu geliştirmesi bekleniyor.

2017 İtalya Grand Prix'sinde kariyerinin 69. pole pozisyonuna imza atarak rekoru ele geçiren Hamilton, bu yıl da 9 yarışa ilk sıradan başladı.

4 yıldır şampiyon değişmiyor
Hamilton, üst üste 4. şampiyonluğunu elde ederek Schumacher, Juan Manuel Fangio ve Sebastian Vettel'den sonra bunu başaran 4. pilot oldu.

Formula 1'de yarışmaya başladığı 2007 yılından itibaren mücadele ettiği 14 sezonda da podyumun zirvesine çıkmayı Hamilton ayrıca bu alandaki rekorun sahibi Schumacher'e de bir adım daha yaklaştı. Schumacher, 1992'den 2006'ya kadar art arda 15 yıl en az bir yarış kazanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya şampiyonu milli cimnastikçi Çolak: Yarışmayı çok özledim16 Kasım 2020 Pazartesi 11:33
  • Macaristan-Türkiye maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek16 Kasım 2020 Pazartesi 11:32
  • Mahkeme 'G.Saray' kararını verdi16 Kasım 2020 Pazartesi 10:43
  • Galatasaray'ın potadaki rakibi Iberostar Tenerife16 Kasım 2020 Pazartesi 10:23
  • Harun Tekin'e moral ziyareti16 Kasım 2020 Pazartesi 10:15
  • Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında16 Kasım 2020 Pazartesi 10:15
  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: Böyle bir galibiyete oyuncuların, bizim, tüm Türkiye'nin ihtiyacı vardı16 Kasım 2020 Pazartesi 09:06
  • Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı16 Kasım 2020 Pazartesi 09:05
  • A Milli Futbol Takımı, Rusya'yı 3 golle devirdi16 Kasım 2020 Pazartesi 09:04
  • Lewis Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. şampiyonluğunu ilan etti15 Kasım 2020 Pazar 15:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti