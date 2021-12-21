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Hamit Altıntop'tan Kenan Koçak açıklaması!

TFF yöneticisi Hamit Altıntop, son dönemde güçlenen Kenan Koçak'ın Fenerbahçe'nin başına geçeceğine yönelik iddialara cevap verdi.
Hamit Altıntop'tan Kenan Koçak açıklaması!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi resmen sona ermişken gündeme gelen teknik direktör adaylarından biri de A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak olmuştu. Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Kenan Koçak için TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, açıklamada bulundu. 

Lig Radyo'ya konuşan Hamit Altıntop, "Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok. Bu konu, kapansın lütfen" ifadelerini kullandı. 

Almanya Bungesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 ile 2020-21 sezonu sonunda yollarını ayıran Kenan Koçak, Stefan Kuntz'un A Millî Takım Teknik Direktörü olması sonrası 27 Eylül 2021'de Jan-Moritz Lichte ile birlikte Alman hocanın teknik ekibine katılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Kenan Koçak ile 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. 

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