Hamit Yiğit'ten gençlere altın tavsiyeler

Ostim’deki bir iş yeri açılışında konuşan Yiğit Akü Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yiğit, ticarete girmek isteyen gençlere şu altın tavsiyelerde bulundu: “Azimli olun, sevgiyi, saygıyı ve sabrı elden bırakmayın. Kibirden arının, şükredin, hoşgörülü olun.”

Derlas Otomotiv tarafından Ostim’de yaklaşık 50 kişiye istihdam sağlayacak Prometeon Pirelli firması hizmete açıldı. Firmanın açılış programında konuşan Yiğit Akü Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yiğit gençlere altın tavsiyelerde bulundu. Hamit; “Rızklar güneş doğarken saçılır. O saatte uyanık olun” derken, “Çok çalışmalısınız. Fırsatçı olmamalısınız. Azimli olmalı, sevgili, saygılı, sabırlı ve hoşgörülü olmalısınız. Kibirden arınmalı, şükretmeli ve büyüklerin duasını daima almalısınız” dedi.

ÇALIŞKAN, AZİMLİ, SAYGILI, HOŞGÖRÜLÜ OLUN

Yiğit Akü Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Yiğit yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptıklarına işaret ederek, “Yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. 6 bine yakın bayimiz var. Buradan gençlere birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Ar-ge çalışmasına önem vermelisiniz. Çok çalışmalısınız. Fırsatçı olmamalısınız.. Azimli olmalı, sevgili, saygılı, sabırlı ve hoşgörülü olmalısınız. Takım çalışmasını iyi yapmak ekibi iyi yönetmelisiniz. Bir de istişare lazım. Plansız ve programsız hareket etmemek lazım. Kazanılan parayı yine o parayı kazandığınız işinize yatırmamanız lazım.”

RIZIKLAR GÜNEŞ DOĞARKEN SAÇILIR

“Büyüklerin duasını almanız lazım. Şükretmek lazım. Kibirden arınmak lazım. Anne ve babayı üzmemek lazım. Yunus Emre’nin şu beytini de unutmamak lazım; ‘Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi’ ilk sahibini bilmek lazım. Maneviyatı iyi hatırlamak ve bilmek lazımdır. Güneşi üzerinize doğdurmayacaksınız. Rızklar güneş doğarken saçılır. Eğer o saatte uyanık olursanız tır dolusu rızk alırsınız. Ama biraz uyursanız kamyon dolusu, biraz daha uyursanız arabaya, biraz daha uyursanız el arabasına düşer herkese muhtaç olursunuz” diye konuştu.

ŞEHRİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise ticarette ahilik döneminden gelen bütün alışkanlıkları hayata geçirmek gerektiğine işaret ederek, “Bu güzel iş yerinin açılışı ile sizlerle olmaktan çok mutluyum. Malumunuz dünya sıkıntılı, ülke sıkıntılı böyle bir dönemde bu kardeşlerimiz risk alarak iş yer açıyorlar. Neden? Bu ülkenin ekonomik anlamda daha iyi yerlerde olması için, daha iyi bir gelecek için burada birçok arkadaşımız çalışacak ve istihdam sağlanacak. Açılan bu işyeri şehrimizi için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ÜRETEN, İHRACAT YAPAN BİR AİLE

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu ise, “Öncelikle hayırlı olsun diyerek şu sözleri dile getirmek istiyorum; ‘Yiğit ailesi sanayici bir aile, üreten bir aile, ihracat yaparak ülkeye döviz kazandıran bir ailedir. Bu yeni iş yerini açtıkları için kendilerini kutluyorum. İş yerinin Ankara’ya ülkemize, kendilerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ZOR DÖNEMLERDE YATIRIM ÖNEMLİ

Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek de ekonomik sıkıntıların olduğu dönemlerde yeni bir iş yerinin açılmasının önemli olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Burası sadece bir işyeri değil aynı zamanda bir nimet, aş, iş kapısıdır. Memleketimizin de en önemli ihtiyacı iş yerlerinin açılmasıdır. Böyle bir ortamda bu müessesenin açılması son derece önemlidir. Burada 50’ye yakın vatandaşımız çalışacak. En büyük vatanseverlik kürsünün arkasında nutuk çekmek değil, üretmek, iş üretmek iş ile ekmek kapısı açmaktır”

SAĞLAM SİYASET İNŞA EDEBİLSEK

“Bu müessese Pirelli lastikleri kullanılacaktır. Pirelli Türkiye’nin en köklü kurumlarından birisidir. Radyo ve televizyon reklamlarından da biliriz ki ‘Radyal Gövdeli Çinturato Pirelli’ yani bu ne demek her türlü hava şartlarında ister kar olsun ister yağmur olsun, viraja girerken, yokuş çıkarken Pirelli lastikleri güven ve emniyet ifade eder. Keşke siyasette de radyal gövdeli çinturato Pirelli sağlamlığında bir siyaset inşa edebilsek. Türkiye’de ihtiyacımız olan budur” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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