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Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi

Sezon başında kilogramı 40 liradan satılan hamsinin fiyatının 25 liraya kadar düşmesi, hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirdi.
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi

Hamsinin bollaşmasıyla Edirne Balık Pazarı'nda tezgahlar şenlendi. Fiyatın düşmesi hem balıkçıları hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Edirne Balık Pazarı esnafından Feridun Bistren, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla hamsinin bol miktarda avlandığını söyledi.

Palamut bolluğundan sonra hamsi bolluğu da yaşandığını dile getiren Bistren, "Hava soğudukça balığın lezzeti daha da artıyor. Fiyatları düşüyor, yağ oranları artıyor. Şu anda bir ilgi var. Hamsi bizim milli balığımız. Türk milleti için kuru fasulye nasılsa hamsi de böyle. Tezgahların eksik olmayan balıklarından biri. Vatandaş için bunun parası önemli değil. Vatandaş 40 lira da olsa 10 lira da olsa alıyor. Fiyat farkını önemsemiyorlar çünkü bizim balığımız hamsi." diye konuştu.

Balıkçı Hamza Köksoy da Karadeniz'de hamsinin bollaştığını ve fiyatların daha da düşmesini beklediklerini ifade etti.

Hamsiye ilginin arttığını belirten Köksoy, "Fiyatı 25 liraya düştü. Havaların soğumasıyla inşallah daha da düşecek. Sezon başında 35-40 liraya sattığımız günler oldu. Şimdi vatandaş da memnun, biz de memnunuz." ifadelerini kullandı.

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