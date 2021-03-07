Hamsinin fiyatı 18 TL'ye kadar düştü

Kilosu geçtiğimiz günlerde 50 liraya kadar çıkan hamsinin kilosu bugünlerde Tarihi Ulus Hali’nde 18 liradan satılıyor. Vatandaş uygun fiyattan esnaf haldeki yoğunluktan şimdilik memnun gibi gözüküyor.

Hafta sonu sokağa çıkması kısıtlamasının son verildiği ilk hafta sonu Başkent’te kalabalık yerlerden birisi de Tarihi Ulus Hali oldu. Vatandaş sebze meyve ve balığını halden aldı. Balık ve sebze fiyatlarının ise önceki günlere göre daha uygun olduğu gözlemlenirken kilosu 40-50 liralara çıkan hamsi 18 liralara kadar düştü. Yoğunluktan memnun olduğunu ifade eden hal esnafı, “Hafta sonu vatandaş hem tatilini yapıyor hem burada alışverişini yapıyor. Fiyatlarımız marketlere göre uygundur sebzenin, meyvenin, balığın en tazesi güzeli burada bulunur” dedi. Sebze meyve fiyatlarında ise önceki günlere göre ciddi fiyat değişikliği yaşanmadı.

BALIK FİYATLARI GENEL OLARAK DÜŞTÜ

Balık fiyatları geçtiğimiz aylarda ciddi şekilde artmış vatandaş pahalılıktan esnaf giderlerden ve ürünün azlığından yakınmıştı. Ancak son günlerde balık fiyatlarındaki düşüş vatandaşı memnun etmeye başladı. Kilosu 40-50 liraya çıkan hamsi bugünlerde 18-23 lira arasında satılıyor. Yine balık severlerin vazgeçilmezi olan uskumru da 20 liradan satılırken Karadeniz istavritin kilosu da 50 liradan satılıyor. Tarihi Ulus Hal’inde diğer balık fiyatları ise şu şekilde; deniz çuprası 50 lira, levrek 35 lira, olta lüfer 110 lira, barbunya 50 lira, mezgit küçük 15 lira, Karadeniz somon 30 lira, palamut tanesi 20 lira.

SEBZE DEĞİŞMEDİ

Sebze fiyatları ise önceki günlere çok değişiklik göstermedi. Tezgâhlarda yerini koruyan kış sebze ve meyvelerinde havuç 3 liradan, tere roka tanesi 1 liradan, kıvırcık tanesi 2,5 liradan, taze soğan bağı 3 liradan, salatalık 8 liradan, domates 5 liradan, kuru soğan ve patates kilosu 2,5 liradan satılıyor. Meyvelerde ise portakal 6 liradan, nar 7, elma 5 liradan satılıyor. Vatandaş meyve fiyatlarında kilosu 5 liranın altında meyve bulunmadığının da altını çiziyor.

HAL UCUZ VE KALİTELİDİR

Gazetemize konuşan tarihi hal esnafı ise yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını ifade ederek, “Hafta sonu yasaklardan sonra yoğun olarak başladı. Şimdilik satışlardan memnunuz. Vatandaş buraya gelmeyi biz vatandaşı özlemişiz. Şükürler olsun işlerimiz iyi. Tarihi Ulus Hali’nde meyvenin sebzenin balığın en tazesini ve iyisini alırsınız. Hem de semtlerde marketlerden çok daha ucuza alırsınız. Vatandaşımızı biz buraya bekliyoruz” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA