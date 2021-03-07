  • BIST 1.542
  • Altın 412,685
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 2 °C
»

Hamsinin fiyatı 18 TL'ye kadar düştü

Kilosu geçtiğimiz günlerde 50 liraya kadar çıkan hamsinin kilosu bugünlerde Tarihi Ulus Hali’nde 18 liradan satılıyor. Vatandaş uygun fiyattan esnaf haldeki yoğunluktan şimdilik memnun gibi gözüküyor. 
Hamsinin fiyatı 18 TL'ye kadar düştü

Hafta sonu sokağa çıkması kısıtlamasının son verildiği ilk hafta sonu Başkent’te kalabalık yerlerden birisi de Tarihi Ulus Hali oldu. Vatandaş sebze meyve ve balığını halden aldı. Balık ve sebze fiyatlarının ise önceki günlere göre daha uygun olduğu gözlemlenirken kilosu 40-50 liralara çıkan hamsi 18 liralara kadar düştü. Yoğunluktan memnun olduğunu ifade eden hal esnafı, “Hafta sonu vatandaş hem tatilini yapıyor hem burada alışverişini yapıyor. Fiyatlarımız marketlere göre uygundur sebzenin, meyvenin, balığın en tazesi güzeli burada bulunur” dedi. Sebze meyve fiyatlarında ise önceki günlere göre ciddi fiyat değişikliği yaşanmadı. 

whatsapp-image-2021-03-07-at-11.22.10-(1).jpeg

BALIK FİYATLARI GENEL OLARAK DÜŞTÜ
Balık fiyatları geçtiğimiz aylarda ciddi şekilde artmış vatandaş pahalılıktan esnaf giderlerden ve ürünün azlığından yakınmıştı. Ancak son günlerde balık fiyatlarındaki düşüş vatandaşı memnun etmeye başladı. Kilosu 40-50 liraya çıkan hamsi bugünlerde 18-23 lira arasında satılıyor. Yine balık severlerin vazgeçilmezi olan uskumru da 20 liradan satılırken Karadeniz istavritin kilosu da 50 liradan satılıyor. Tarihi Ulus Hal’inde diğer balık fiyatları ise şu şekilde; deniz çuprası 50 lira, levrek 35 lira, olta lüfer 110 lira, barbunya 50 lira, mezgit küçük 15 lira, Karadeniz somon 30 lira, palamut tanesi 20 lira. 

whatsapp-image-2021-03-07-at-11.22.09-(1).jpeg

SEBZE DEĞİŞMEDİ 
Sebze fiyatları ise önceki günlere çok değişiklik göstermedi. Tezgâhlarda yerini koruyan kış sebze ve meyvelerinde havuç 3 liradan, tere roka tanesi 1 liradan, kıvırcık tanesi 2,5 liradan, taze soğan bağı 3 liradan, salatalık 8 liradan, domates 5 liradan, kuru soğan ve patates kilosu 2,5 liradan satılıyor. Meyvelerde ise portakal 6 liradan, nar 7, elma 5 liradan satılıyor. Vatandaş meyve fiyatlarında kilosu 5 liranın altında meyve bulunmadığının da altını çiziyor. 

HAL UCUZ VE KALİTELİDİR 
Gazetemize konuşan tarihi hal esnafı ise yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını ifade ederek, “Hafta sonu yasaklardan sonra yoğun olarak başladı. Şimdilik satışlardan memnunuz. Vatandaş buraya gelmeyi biz vatandaşı özlemişiz. Şükürler olsun işlerimiz iyi. Tarihi Ulus Hali’nde meyvenin sebzenin balığın en tazesini ve iyisini alırsınız. Hem de semtlerde marketlerden çok daha ucuza alırsınız. Vatandaşımızı biz buraya bekliyoruz” diye konuştu. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 7 Mart 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ07 Mart 2021 Pazar 09:09
  • Su Kesintisi 7 Mart 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ07 Mart 2021 Pazar 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?07 Mart 2021 Pazar 09:00
  • Pazar saatlerinden eskiye dönüldü06 Mart 2021 Cumartesi 06:06
  • İçi boş ekmekler tepki çekiyor06 Mart 2021 Cumartesi 05:03
  • Koy vermeyelim sakın06 Mart 2021 Cumartesi 04:04
  • Başkan Murat Ercan'dan dikkat çeken atık açıklaması06 Mart 2021 Cumartesi 03:03
  • Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri (1959 – 1996) 206 Mart 2021 Cumartesi 02:02
  • Kahramankazan Belediyesi'nden dikkat çeken paylaşım06 Mart 2021 Cumartesi 01:01
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 5 Mart 2021 - ASKİ05 Mart 2021 Cuma 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti