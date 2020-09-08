Hamza Dağ, Foça'da esnaf ve vatandaşı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Foça ilçesini ziyaret etti. Yeni atanan ilçe yönetimini tebrik eden Dağ, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.