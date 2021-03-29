Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Daha çok dikkat edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, uyuşturucu kullandığı için gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, uyuşturucu kullandığı görüntülerin yayımlanmasının ardından gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu hakkında açıklama yaptı. Dağ şunları söyledi:

Haberdar olur olmaz işine son verdik. Bizim tabanımızdaki insanlardan bu konuyu AK Parti'ye yakıştıramadığı için üzülenler oldu. Ben onlardan helallik istiyorum. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz.

(Bu kadar parayı nasıl kazandı?) Genel Merkez'de çalıştığı süre zarfında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda yargının eli açık. Nüfuzunu kullandıysa bu konuda savcının da eli açık.

(Siyasilerle çektirdiği fotoğraflar) Güçlü görünmek için fotoğraf çektirmiş olabilir.

İşe alımda çıkaracağımız dersler var.