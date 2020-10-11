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Hamza, gölete fırlattığı sopayı almak isterken boğuldu

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, fırlattığı sopayı almak için gölete giren Hamza Çökükoğlu (12), yaşamını yitirdi.
Hamza, gölete fırlattığı sopayı almak isterken boğuldu

Olay, dün akşam saatlerinde Sakcagözü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle kırsalında kardeşi ile birlikte çobanlık yapan Hamza Çökükoğlu, gölette gördüğü balığa vurmak için elindeki sopayı fırlattı. Çökükoğlu, daha sonra sopasını  almak için gölete girdi. Kısa süre sonra suda batan çocuk için kardeşi, çevredekilerden ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye ulaşanlar tarafından suda çıkarılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çökükoğlu, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hamza Çökükoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Nurdağı ilçe mezarlığına defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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