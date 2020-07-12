  • BIST 114.809
  • Altın 397,185
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 28 °C
»

Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımı kutluyorum

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Önemli olan 3 puanı almaktı. Bunda da başarılı olduk. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.
Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımı kutluyorum

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Geri kalan 2 maçımızı bu şekilde bitirmek istemiyoruz." dedi.

Parlatan, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, Gençlerbirliği'ni tebrik ederek bazı maçları teknik olarak yorumlamanın çok zor olduğunu kaydetti.

İlk yarıda iyi bir görüntü sergilemelerine rağmen devreye 2-0 mağlup girdiklerini kaydeden Parlatan, "Gerçekten çok fazla orta yapıp, ceza sahasına çok top gelmesine rağmen, üretkenlik ve pozisyona girme adına istediklerimizi yapamadık." ifadesini kullandı.

Parlatan, pozisyona girme anlamında zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Çok üzgünüz, maç kazanamıyoruz. Artık bu maçı çabuk bir şekilde unutup... Hatalarımızı, eksiklerimizi biliyoruz. Geri kalan 2 maçımızı bu şekilde bitirmek istemiyoruz. Galatasaray maçında daha farklı bir görüntü sergilemek için çalışacağız." diye konuştu. 

Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımı kutluyorum
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

İlk golde şanslı olduklarını kaydeden Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Göktuğ'un topu elinden kaçırması bizim adımıza şanstı. Bu golden sonra oyunu daha kontrollü olarak sürdürmemizi sağladı. İyi oyundan ziyade stratejik hamleler yapmak ve oyunlar oynamak gerekiyor. Bugün önemli olan 3 puanı almaktı. Bunda da başarılı olduk. Oyuncularımı kutluyorum. Sıcak hava ve neme rağmen kararlılıkla ve fedakarlıkla maçın sonuna kadar o mücadeleyi gösterdiler."

Hamzaoğlu, yeni sezonun 11 Eylül'de başlamasının normal ve doğru olduğunu söyledi.

Yabancı kuralının "çocuk oyuncağına dönüştüğünü" ifade eden Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Her sene bir şeyler yapıyoruz.Önce düşünüp sonra hareket etmeyi sevmiyoruz. 2-3 gün üzerinde dursak daha sağlıklı şeyler çıkabilir. Hep bir şeyleri değiştiriyoruz. Sınırlamalara karşıyım. Eliniz rahat olmalı, iyi oyuncu varsa almalısınız. Önemli olan yabancının sayısı, sınırlaması değil, bunu çözemiyoruz. Burada sorun kulüplerin imkanlarını maalesef çok kötü şekilde kullanan hem yönetimler hem teknik heyetler, yabancı sınırlaması filan değil. 10 lira kazanırken, 100 lira harcamak mantık dışı."

Hamzaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun kulüplere ekstra destek vermemesi gerektiğini belirterek, "Batan batsın, doğru işler yapanlar kalsın." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barcelona şampiyonluk yarışını bırakmıyor12 Temmuz 2020 Pazar 09:56
  • Grekoromen Güreş Milli Takımı’nın Bolu kampı devam ediyor12 Temmuz 2020 Pazar 08:10
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi10 Temmuz 2020 Cuma 14:18
  • Süper Lig'de aradan sonraki en başarılı takım Medipol Başakşehir10 Temmuz 2020 Cuma 12:00
  • Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a sahip çıktı10 Temmuz 2020 Cuma 11:59
  • 'Dört büyükler' son 5 sezonda 158 yabancı futbolcu transfer etti10 Temmuz 2020 Cuma 11:59
  • Göztepe'nin konuğu Gençlerbirliği10 Temmuz 2020 Cuma 09:42
  • Galatasaraylı Ömer Bayram'dan kötü gidişat açıklaması10 Temmuz 2020 Cuma 09:29
  • Süper Lig'de kritik son 3 hafta öncesi görünüm10 Temmuz 2020 Cuma 09:28
  • Gaziantep FK evinde kazandı10 Temmuz 2020 Cuma 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti