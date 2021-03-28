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Hamza Kürşat Ayvatoğlu, yeniden gözaltına alındı

Kontrol şartıyla serbest bırakılan Hamza Kürşat Ayvatoğlu, maddenin uyuşturucu madde olduğu ve arkadaşlarına da temin ettiğinin tespit edilmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.
Hamza Kürşat Ayvatoğlu, yeniden gözaltına alındı

Hamza Kürşat Ayvatoğlu, arkadaşları ile birlikte bulunduğu otomobilde kokain olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde kullandığı görüntülerin, sosyal medyada yer almasının ardından, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde kullanımını özendirmek' suçlarından 2 gün önce gözaltına alındı. Ayvatoğlu, ilk ifadesinde kullandığı maddenin pudra şekeri olduğunu, arkadaş ortamında taklit amaçlı uyuşturucu madde kullanıyormuş gibi eğlendiklerini, görüntülerinin de o esnada haberi olmadan çekildiğini söyledi. Gözaltı süresi dolan Ayvatoğlu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, otomobilde Ayvatoğlu'nun yanında bulunan 2 kişi ile birlikte toplam 4 kişi gece saatlerinde Kastamonu ve İzmir'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Ayvatoğlu'nun kullandığı maddenin uyuşturucu madde olduğunu, kendilerine de uyuşturucu madde temin ettiğini itiraf etti. Bunun üzerine Ayvatoğlu, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'uyuşturucu madde temin etmek' suçlarından savcılık talimatıyla sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Ayvatoğlu ile birlikte 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun yeniden gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşılan videoda yanında bulunduğu tespit edilen diğer şüpheliler M.D, M.Y.M, D.O. ve U.K. hakkında başsavcılığımızca gözaltı talimatı verilmiş, şüphelilerden elde edilen bilgi ve yeni deliller çerçevesinde ise Hamza Kürşat Ayvatoğlu bugün sabah saatlerinde yeniden gözaltına alınarak hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188 ve devamı maddeleri kapsamında soruşturma genişletilmiştir. Başsavcılığımızca tüm şüpheliler hakkında gerekli dijital incelemelerin tamamlanmasi ve diğer şüphelilerin yakalanması için ayrıca kolluğa ek gözaltı talimatı verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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