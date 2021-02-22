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Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için Köln'de dikilen anıt tahrip edildi

Frankfurt'ta terör saldırısı kurbanlarının posterlerine gamalı haç çizildi.
Hanau'daki ırkçı terör kurbanları için Köln'de dikilen anıt tahrip edildi

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi anısına Köln'de yapılan anıt tahrip edilip kurbanların fotoğrafları yırtıldı, Frankfurt'ta kurbanların yer aldığı posterlere gamalı haç çizildi.

Köln'ün Rodenkirchen semtinde Ren Nehri kenarında terör kurbanlarının anısına yapılan anıt, saldırının yıl dönümünden iki gün sonra tahrip edildi. Kurbanların fotoğraflarının ve isimlerinin bulunduğu afişler sökülüp yırtılarak nehir kenarına atıldı.

Polis Köln'de dün yaşanan saldırıyı doğrulurken, başlangıçta mala zarar verme gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın devlet güvenlik birimine devredildiğini bildirdi.

Frankfurt'ta gamalı haç çizildi
Frankfurt'ta ise ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenlerin posterlerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gamalı haç çizildiği kaydedildi.

Polisten yapılan açıklamada, kalın bir keçeli kalemle kurbanların fotoğraflarının yer aldığı posterlere gamalı haç çizildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti
Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Başbakan Angela Merkel ise saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.

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