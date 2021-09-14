  • BIST 1.434,430
  • Altın 489,29
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9600
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 16 °C
»

Hanelerden alınıyor doğal gübreye dönüşüyor

Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok, organik gübre üretim kapasitesini artırmak için hanelerden toplanan sebze ve meyve atıklarının belediyeye ait kompost makinasıyla işlendiğini ve elde edilen gübrenin vatandaşa hediye edildiğini söyledi.
Hanelerden alınıyor doğal gübreye dönüşüyor

Altınok, “Semt pazarlarımızdan elde ettiğimiz atık sebze ve meyveleri kompost makinamızla işleyerek park ve bahçelerimizde kullanıyoruz.  Hanelerden elde ettiğimiz atıkları ise gübreye dönüştürerek paketler halinde vatandaşımıza hediye ediyoruz.” dedi.  

hanelerden_aliniyor_dogal_gubreye_donusuyor_kecioren.bel.tr_9358-001.jpeg

Keçiören Belediyesi, sebze ve meyve atıklarının gübre olarak değerlendirilmesi için kompost ünitesini vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda organik atıklarını atık toplama merkezlerine getiren veya evinde bulunan atıkları belediye ekiplerini arayarak teslim eden vatandaşlara paketlenmiş gübre hediye ediliyor. Keçiören Belediyesi ayrıca ilçedeki semt pazarından temizlik ekiplerince toplanan sebze ve meyve atıklarını da gübre üretim merkezindeki kompost ünitesiyle işleyerek çevre dostu gübre haline getiriyor. Burada üretilen gübreler de ilçenin dört bir yanındaki park ve bahçelerde kullanılıyor.

hanelerden_aliniyor_dogal_gubreye_donusuyor_kecioren.bel.tr_9359.jpeg

BİLGİ İÇİN ‘GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMA HATTI’

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kompost ünitesiyle kışın aylık ortalama 500 kilogram yazın ise 1 tona yakın birinci sınıf organik gübre üretildiğini belirtirken, belediyenin geri dönüşüm çalışmaları ve güncel kampanyaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların ise “0312 359 10 27” nolu Geri Dönüşüm Danışma Hattını arayabileceklerini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahiliğin kalesinde ahiler unutulmadı15 Eylül 2021 Çarşamba 00:00
  • Muhtarlarla iletişim buluşması14 Eylül 2021 Salı 15:00
  • Kalite belgesini yeniliyor14 Eylül 2021 Salı 01:45
  • Pursaklar'da Belediye Personeline İlk Yardım Semineri14 Eylül 2021 Salı 01:30
  • Atıklar dönüşüyor ekonomiye can veriyor14 Eylül 2021 Salı 01:00
  • Kahramankazan’da buluştular14 Eylül 2021 Salı 00:45
  • Ekmeklerimiz kitaplaştı14 Eylül 2021 Salı 00:30
  • Hamamarkası sokakları canlanıyor14 Eylül 2021 Salı 00:15
  • Keçiören Belediyesi'nden 'Temiz üniversite' kampanyası13 Eylül 2021 Pazartesi 11:16
  • Servislere ücretsiz dezenfektan13 Eylül 2021 Pazartesi 01:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti