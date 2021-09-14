Hanelerden alınıyor doğal gübreye dönüşüyor

Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok, organik gübre üretim kapasitesini artırmak için hanelerden toplanan sebze ve meyve atıklarının belediyeye ait kompost makinasıyla işlendiğini ve elde edilen gübrenin vatandaşa hediye edildiğini söyledi.

Altınok, “Semt pazarlarımızdan elde ettiğimiz atık sebze ve meyveleri kompost makinamızla işleyerek park ve bahçelerimizde kullanıyoruz. Hanelerden elde ettiğimiz atıkları ise gübreye dönüştürerek paketler halinde vatandaşımıza hediye ediyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesi, sebze ve meyve atıklarının gübre olarak değerlendirilmesi için kompost ünitesini vatandaşın hizmetine sunuyor. Bu kapsamda organik atıklarını atık toplama merkezlerine getiren veya evinde bulunan atıkları belediye ekiplerini arayarak teslim eden vatandaşlara paketlenmiş gübre hediye ediliyor. Keçiören Belediyesi ayrıca ilçedeki semt pazarından temizlik ekiplerince toplanan sebze ve meyve atıklarını da gübre üretim merkezindeki kompost ünitesiyle işleyerek çevre dostu gübre haline getiriyor. Burada üretilen gübreler de ilçenin dört bir yanındaki park ve bahçelerde kullanılıyor.

BİLGİ İÇİN ‘GERİ DÖNÜŞÜM DANIŞMA HATTI’

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, kompost ünitesiyle kışın aylık ortalama 500 kilogram yazın ise 1 tona yakın birinci sınıf organik gübre üretildiğini belirtirken, belediyenin geri dönüşüm çalışmaları ve güncel kampanyaları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların ise “0312 359 10 27” nolu Geri Dönüşüm Danışma Hattını arayabileceklerini kaydetti.