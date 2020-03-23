Hangi bankalar koronavirüs önlemleri için kredi desteği sağlıyor? Hangi bankalar korono virüse karşı önlem aldı?

Korona virüsüne karşı bir önlem açıklamalarında bankalardan geldi. Peki bankalar korona virüsüne karşı ne gibi önlemler alıyor? Korona virüs önlemi kapsamında bankalar müşterilerine nasıl kredi imkanı sağlıyor? Bankalar koronavürüs önlemlerinde neler var?

Çin'den tüm Dünya'ya hızla yayılan ve Dünya ekonomisini de alt-üst eden korona virüs Türkiye’de de etkilerini göstermeye başladı. Korona virüs salgınından ötürü iş yerleri çalışma saatlerinde değişiklikler, hatta iş yerlerini kapatma, çalışanlarına ücretsiz izinler veya evden çalışmaları gibi önlemler almaya başladı. Peki, bankalar bu iş yerlerine ve müşterilerine koronavirüs önlemleri adına ne gibi imkankar sağlıyor? Bankalar koronavürüs önlemlerinde neler var? Korona virüs önlemi kapsamında bankalar müşterilerine nasıl kredi imkanı sağlıyor? Bankalar korona vürüs önlemleri için nasıl bir açıklama yaptılar? Tüm soruların cevabını sizler için derledik.

Ziraat bankası

Ziraat Bankası, ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.

Ziraat Bankasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Küresel çapta yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle alınan önlemler kapsamında Ziraat Bankası olarak yeni destek adımlarını kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz.

Bu vesileyle öncelikle, salgında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek en kısa zamanda bu badirenin üstesinden geleceğine inanıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hızla almaya başladığı ve tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte Ziraat Bankası olarak bizlerin de katkı sunduğu önlemlerle, mevcut durumu en az zararla atlatan ülkelerden birisi olacağımıza güvenimiz tamdır.

Vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve aynı zamanda üretim altyapımızı ve iş gücü piyasamızı ayakta tutmak ekonominin tüm paydaşlarının ortak hedefi olmalıdır.

Bu hedef doğrultusunda - Bankamız şubeleri 09:00 - 17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye devam edecektir.

Bu yaklaşımla, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası yeni bir adım atıyor; vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen destekleri devreye alıyor.

Bu kapsamda:

1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,

2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin;6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

3) Personel maaşlarını, Bankamız üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla;

Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren uygulamaya almış bulunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamalarında bulundu.

VakıfBank

VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

Banka, firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacağını, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacağını açıkladı.

Vakıf Bankasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Değerli müşterilerimiz,

VakifBank olarak toplumun ve çalışanlarımızın sağlığına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldık.

Sizin ve çalışanlarımızın sağlığı için;

Tüm bankacılık işlemleriniz için VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı, Çağrı Merkezi ve ATM’lerimizi kullanabilirsiniz.

VakıfBank Mobil’den QR kod ile ATM’ye dokunmadan hızlı ve güvenli bir şekilde para çekip yatırabilirsiniz.

Hijyen planımız çerçevesinde tüm çalışma alanlarımızda hijyen ve dezenfeksiyon programlarını sürdürmeye devam ediyoruz.

Şubelerimizdeki yoğunluğu ve kişilerin birbiriyle olan temasını da asgari düzeyde tutmak adına, gerekli aksiyonları hayata geçirdik.

ATM’lerimizin genel temizliğinde özellikle sınır hatlarında ve sirkülasyonun yoğun olduğu bölgelerde olmak üzere hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımızda ekstra hassasiyet gösteriyoruz.

İşlemlerinizi kolaylıkla yapabilmeniz adına;

VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı, Mobil Asistan, ATM ve Çağrı Merkezi kanallarından yapacağınız anlık* EFT ve Havale işlemlerinizi 21.04.2020 tarihine kadar ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Nakit ihtiyaçlarınız için ATM’lerimizden günlük 5.000 TL’ye kadar ücretsiz para çekebilirsiniz.

ATM’lerimiz üzerinden kartsız para yatırma işlemlerinizi adet ve tutar sınırı olmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bankomat kart ve kredi kartı temassız ödeme limitiniz 120 TL’den 250 TL’ye çıkarılmıştır.

Emekli promosyon ödemeleri başvurularını şubeye gitmeye gerek kalmadan Bankamızın tüm ATM’leri ve VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak;

Çalışanlarımıza dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme eğitimleri vermeye ve bu konuda gerekli tüm koruyucu önlemleri almaya devam ediyoruz.

Tüm çalışanlarımız için temel sağlık malzemelerini tedarik ettik.

Kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile çalışanlarımıza idari izinli sayılma imkânı sağladık.

Hastalığın çıktığı ve vaka sayısının artış eğilimi gösterdiği ülkeler başta olmak üzere yurt dışına gerçekleştirilen tüm seyahatleri durdurduk. Toplum sağlığını korumak adına, zorunlu olarak bu ülkelere seyahat eden kişilerin, seyahat dönüşünde çalışma alanlarına alınmayarak 14 gün boyunca evde karantinada kalmalarını sağladık.

Tüm toplantılarımızı, eğitimlerimizi ve organizasyonlarımızı ikinci bir karara kadar erteledik.

Çalışanlarımızın kıyafetlerinin hijyenlerini daha kolay yapıp görevlerini daha rahat bir şekilde sürdürmeleri için Bankamız giyim kriterleri dahilin de serbest kıyafet (business casual) uygulamasına geçilmiştir.

Sizlerin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak ve verdiğimiz hizmeti kesintisiz şekilde devam ettirmek önceliğimizdir.

Sağlıklı günler dileriz.”

Halkbank

Halkbank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı finansal istikrar önlemlerini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde etkisini gösteren Kovid-19 salgınıyla mücadele Türkiye'de de devam ederken Halkbank, kamu bankası misyonuyla başta esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere tüm müşterilerine kesintisiz hizmet etmeyi sürdürüyor. Halkbank, Türkiye'deki finansal istikrarın korunması, işletmelerin desteklenmesi, istihdamın muhafaza edilmesi ve hane ekonomilerinin devamlılığının sağlanması için alınan "Finansal İstikrar Kalkanı" kapsamındaki tedbirleri açıkladı.

Buna göre, 31 Mart 2020'ye kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Esnaf ve sanatkarların bu dönemde yaşadıkları olumsuzluklara destek olmak amacıyla talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarında vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkanı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

İş bankası

İş bankası korona virüs salgınında ötürü hem kendisi için hem de müşterileri için aldığı önlemleri açıkladı.

İş Bankasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

​Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle İş Bankası, bankacılık hizmetlerini aksatmayacak şekilde toplumun, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını önceliklendiren tedbirler almaya devam ediyor. Koronavirüs salgınına dair gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Dünya Sağlık Örgütü’nün uygulamalarını sürecin en başından beri yakından takip eden ve tedbirler alan Banka, bu tedbirleri gelişmelerle uyumlu biçimde sürekli güncelliyor.

Toplum sağlığının korunmasına yönelik alınan tedbirler

İş Bankası, salgının ülkemizde görülmesinin hemen ardından, bankacılık işlemlerini şube dışı kanallardan (İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şube, Bankamatik vb.) yapmaları için müşterilerini yönlendirdi. Banka, Bankamatiklerden günlük nakit çekme limitini kart ile 5.000 TL, İşCep’ten karekod ile 3.000 TL olmak üzere toplam 8.000 TL’ye yükselttiğini duyurdu. Müşteriler, diğer banka ATM’lerinde de İş Bankası kartıyla günlük 5.000 TL’ye kadar ücretsiz nakit çekebiliyor.

Bankamatik cihazlarının da düzenli olarak dezenfekte edildiğini açıklayan Banka, kart şifresi tuşlanmasına gerek kalmadan Maximum Mobil ile veya temassız özellikli İş Bankası kartlarıyla yapılan ödeme işlemlerinin üst limitini de 250 TL’ye çıkarttı.

Bankadan yapılan açıklamada, hesap açma işlemlerinin şubeye gitmeye gerek kalmadan İşCep uygulaması ile yapılabildiği hatırlatıldı. “Anında müşteri olma” hizmeti sayesinde İşCep uygulamasını indiren kullanıcılar, arzu etmeleri halinde görüntülü görüşme hizmeti de alarak başvurularını bulundukları yerden yapabiliyor.

Alınan tedbirler kapsamında ayrıca, yoğunluk yaşanan şubelerde müşteriler, belirli bir sırayla içeri alınmaya başlandı. Şubelerde verilen hizmet sırasında çalışanların kendi aralarında ve müşterilerle 1-1,5 metrelik güvenli mesafelerin korunmasına özen gösterilirken; Banka, alışveriş merkezleri, havalimanı, hastaneler ve kurum içi şubelerinin tedbiren geçici olarak hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Banka, emekli promosyon taahhüdü sona ermiş emekli maaş hak sahiplerinin mevcut taahhütlerinin otomatik olarak yenilendiğini de duyurdu. 30 Haziran 2020 tarihine kadar taahhüdü sona erecek olan emekli maaş müşterilerinin taahhütlerinin de mevcut taahhütlerinin sona ermesini takiben yine otomatik olarak yenileneceği belirtildi.

Emekli maaşını İş Bankası’na taşımak isteyen emeklilerin de aynı şekilde şubeye gitmelerine gerek kalmadan İşCep uygulaması aracılığı ile maaş taşıma, taahhüt verme işlemlerini yapabildikleri ve promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılabildiği bilgisi verildi.

Çalışanların sağlığının korunmasına yönelik alınan tedbirler

İş Bankası , yaşanan olağanüstü koşullarda bankacılık hizmetlerini sürdürürken bir yandan da çalışanlarının ve ailelerinin sağlığına yönelik önlemleri de hızlıca hayata geçirmeye devam ediyor.

Banka son olarak, uzaktan çalışma modeliyle bankacılık hizmetlerini aksatmadan şubelerde ve genel müdürlükte, mümkün olan en az kadroyla dönüşümlü olarak çalışma kararı aldığını duyurdu.

Alınan tedbirler kapsamında genel müdürlük binalarında yemekhanelerini kapatan banka, çalışanlarına hijyen koşullarına uygun yemek dağıtımı için gerekli düzenlemeyi de yaptı.

İş Bankası’nın çalışanlarına yönelik aldığı tedbirlerden biri de kıyafet yönetmeliği ile ilgili. Banka, özveriyle görevlerini sürdüren çalışanların kendilerini rahat hissetmeleri için bir süreliğine serbest kıyafet uygulamasına geçti.

Henüz ülkemizde koronavirüs vakası görülmeden çalışanlarını virüsten nasıl korunabilecekleri konusunda bilgilendiren banka, salgının ülkemizi de etkilemeye başlamasının hemen ardından,

- Kendileri veya aileleri yurt dışına seyahatte bulunmuş çalışanların 14 gün boyunca işyerlerine giriş yapmamalarının sağlanması,

- Tüm etkinlik ve organizasyonlar ile yurt içi ve yurt dışı tüm toplantı, eğitim, seminer, konferans vb. etkinliklere katılımların durdurulması,

- Hamile çalışanlar ve süt izni kullananlar ile kronik hastalığı bulunan çalışanların idari izinli sayılması,

- Çalışanlara maske ve eldiven dağıtımı yapılması, parayla temas eden çalışanlara eldiven kullanımı zorunluluğu getirilmesi ve

- Tüm genel müdürlük binaları ve şubelerin dezenfekte edilmesi”

gibi önlemler aldığını açıklamıştı.