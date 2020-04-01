Hangi ilde kaç vaka, kaç ölüm var? işte rakamlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüs ile ilgili son dakika bilgilerini açıkladı.

Salgın sürecinin başından beri en çok merak edilen konuların başında gelen "hangi ilde ne kadar vaka var?" sorusunun cevabını da açıklayan Bakan Fahrettin Koca, şu rakamları paylaştı.





İL İL VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Koca il bazında vaka sayıları ile ilgili şöyle konuştu;



İşte Vaka sayımızı gösteren tablo. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranı 1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de o hatayı işlemek istemedik. Artık bütün illerimizde bu vakanın olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 852. %60'lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 410 vaka ise Kocaeli, Konya 584 vaka.

Toplam 39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde vefat eden arkadaşımızın olmadığını gösteren tablo. Kayıplarımızın ağırlığı İstanbul ve İzmir'de.