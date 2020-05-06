Corona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler tüm Türkiye’de sonuç vermeye devam ediyor. Bu sonuçlarında başında bazı ilerimizde yeni koronavirüs vakası görülmemesi geliyor. Peki, Hangi illerde korona görülmüyor?Hangi illerde seyahat yasağı kalktı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler tüm Türkiye’de sonuç vermeye devam ediyor. Bu sonuçlarında başında bazı ilerimizde yeni corona virüs vakasının görülmemesi geliyor. Hastalığın etkisi azalırken yaşanan bu sevindirici haberler tüm vatandaşlara moral oldu. Öte yandan geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ın içinde olduğu illerimiz arasında 7 tanesinin seyahat yasağının kaldırdığını duyurmuştu. Peki hangi illerde corona görülmüyor? Hangi illerde seyahat yasağı kalktı? Seyahat yasağı uzatılan iller hangileri? Tüm soruların cevabını sizler için derledik.

Hangi illerde koronavirüs görülmüyor?

SON GÜNLERDE YENİ VAKA GÖRÜLMEYEN İLLER

Doğu Karadeniz illerimizden Artvin’de yaklaşık 19 gündür yeni corona virüs vakası görülmedi. Aynı zamanda Gümüşhane, Burdur, Bartın, Tunceli ile Sivas ve Giresun’da da son günlerde corona virüs vakalarına rastlanmadığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Valiliği önlemlere uyulması gerektiğini hatırlattı.

Türkiye'de corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyükşehir ile Zonguldak'a seyahat yasağı uygulaması getirilmişti. Şehirlere giriş ve çıkışlar sonlandırılmış ve özel izne bağlanmıştı.

Hangi illerde seyahat yasağı kalktı? Seyahat yasağı uzatılan iller hangileri?

SEYEHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

Geçtiğimiz gün ise corona virüs tedbirleri kapsamında kabine toplantısı sonrası yeni alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Büyükşehir arasında yer alan Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla 'nın seyehat yasağının biteceğini açıkladı.

Hangi illerde seyahat yasağı kalktı? Seyahat yasağı uzatılan iller hangileri?

YASAĞIN DEVAM ETTİĞİ İLLER

Hali hazırda belirtilen 7 ilin dışında corona virüs önlemleri kapsamında Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilin seyahat yasağı 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’e kadar devam ediyor.

Erkal Erdoğan / İLKSAYFA-