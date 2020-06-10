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Hanımlar Lokali Temeli Atıldı

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’ın 2020 yılındaki 20 projesinden biri olan ilçedeki Yeşiltepe Mahallesinde yapılacak Hanımlar Lokali inşaatı resmen başladı.
Hanımlar Lokali Temeli Atıldı

İnşaat alanında temel atma töreni düzenlenirken, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel ile inşaat sahasındaki yerini aldı.

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Dualarla atılan temel betonunun ardından açıklama yapan Başkan Ayık inşaat hakkında şunları söyledi “Akyurt’umuz farklı ekonomik alanlarda büyümeyi sürdürüyor. Büyüyen ve gelişen yerleşimlerde birden fazla ihtiyaç aynı anda ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle tespitlerimizi yaparak geldiğimiz noktada 2020 yılında çok sayıda inşaat ile sahada olmaya devam edeceğiz. Hanımlar Lokali iki katlı tesiste 4 dersliğin yer alacağı Yeşiltepe Hanımlar Lokali, kadınlara el sanatları eğitimi verilen, yaptıkları eserleri sergileyecekleri, bundan gelir elde etme imkanı da bulacakları sosyal bir alan sunacak. Bugün temelini attık ve heyecanla hizmete açmayı bekliyoruz. Akyurtlu kadınlarımız zaten pek evlerinden çıkmazken, bir de Korona Virüs salgını gelince evlere hapsoldu. İnşallah şu günleri tamamen geride bıraktığımızda ev hanımları için çok güzel bir ortam sunmuş olacağız. Elimizden gelen en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah başladığımız gibi kazasız bir şekilde tamamlarız. Projemizin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”

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