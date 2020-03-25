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Hantavirüsü nedir? Nasıl bulaşır?

Çin’den yayılan koronavirüsün ardında şimdide hantavirüs adında bir virüs daha çıktı. Peki, hantavirüs nedir? Hantavirüsü nasıl bulaşır? Hantavirüsten nasıl korunuruz?
Hantavirüsü nedir? Nasıl bulaşır?

Çin’den tüm Dünya’ya hızla yayılan koronavirüs çok fazla ölümlere neden olurken, en son hantavirüs adında yeni bir virüs daha ortaya çıktı. Peki, Hantavirüsü nedir? Hantavirüsü nasıl bulaşır? Hantavirüsün belirtileri neler? Hantavirüsten nasıl korunuruz? Hantavirüs yeni bir virüs mü? Tüm soruların cevabı haberimizde…

Hantavirüsü nedir? Hantavirüsü nasıl bulaşır?

Hantavirüs Bunyaviridae ailesinden bir RNA virüsü olan Hantavirüs, ilk izole edildiği yer olan Güney Kore’deki Hantaan nehrinden adını alır.

Virüsün yol açtığı Kanamalı Ateşle seyreden Renal Sendrom( HFRS) daha çok Asya ve Avrupa kıtasında görülürken, Hantavirus pulmoner sendrom (HPS)’a neden olan tip daha çok Amerika kıtasında görülmektedir. Geçen yıllarda ülkemizde ortaya çıkan, kenelerle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin etkeni olan nairovirüs de yine bunyaviridae ailesindendir.

Hantavirüsü nedir? Hantavirüsü nasıl bulaşır?

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- Fareler ve diğer bazı kemirgenler hantavirus taşıyıcısıdır. Özellikle kırsal bölgelerde ve şehirlerde insanlar için ciddi tehlike teşkil ederler. Dünyada da oldukça yaygındır.

- Kemiricilerde kronik asemptomatik bir enfeksiyon oluşur. Viremi neticesinde virüsler en yoğun olarak hayvanın dalak, böbrek ve daha çok da akciğerlerinde yerleşir. Virüsü taşıyan asemptomatik kemiricilerin idrarı, dışkısı ve sekresyonları çevreyi ve ortam havasını enfekte edebilir.

- İnsana bulaşma yolunun özellikle enfekte kemirgenlerinin virüslü dışkılarının, solunması aracılığıyla olduğu düşünülmektedir.

- Kemirgenin insanı ısırmasıyla virüs geçişi çok nadirdir.

- Hantavirüs temasla insandan insana geçmez.

- Kemirgenlerin çıkartılarıyla kirlenmiş yiyeceklerle bulaşıp bulaşmadığı ise virüsün mide asidine dirençsiz oluşu nedeniyle şüphelidir.

- Yapılan araştırmalar Hantavirüsün kan transfüzyonuyla da geçmediğini göstermiştir.

- Hantavirusun inek, tavuk gibi çiftlik hayvanları veya kedi, köpek gibi ev hayvanları tarafından taşınmazlar, ancak bu hayvanlar kemiricilerle temas halindeyseler onların çıkartılarını taşıyarak aracılık yapabilirler.

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Hantavirüsün belirtileri neler?

Hantavirüs enfeksiyonları damar çeperlerinin hasar gördüğü viral bir hastalıktır. Damar geçirgenliğinin artması ve trombositopeni sonucu hemorajik (kanamalı) belirtilerle seyredebilir. Hipertansiyona, akciğer ödemi, böbrek yetmezliği ve şoka kadar gidebilen ölümcül bir tabloya yol açabilir.

Hantavirüsün erken belirtiler: Yorgunluk, ateş, kalça, sırt, omuz gibi büyük kas gruplarında ağrıyı içerir. Ayrıca baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı, ishal, kuma, bulantı gibi nonspesifik semptomlar da görülebilir.

Hantavirüsün geç belirtiler: Hastalığın başlangıcından 4-10 gün sonra, Hantavirüs Pulmoner Sendromu tablosu gelişir. Akciğer ödemi ve buna bağlı olarak öksürük, nefes darlığı gibi geç bulguları görülür. HFRS sendromu gelişmişse: Oliguri (idrar miktarında azalma) ve böbrek yetmezliği gelişir.

Hantavirüsten nasıl korunuruz?

Hantavirüs enfeksiyonun önlenmesine primer strateji, yerleşim yerleri çevresinde kemiricilerin kontrolüdür.

· Kapı ve pencerelere sineklik konulmalı, çöp konteynırlarının kapakları sürekli kapalı tutulmalıdır.

· Kemirgenlerin yaşam alanı olan rögar kapakları tamir edilmeli.

· Depolarda fare  gibi kemirgenlere yaşam alanı olabilecek gereksiz eşya saklanmamalı, hijyen tedbirlerine özen gösterilmelidir.

· Bulaşma şüphesi varsa ilk olarak vücudunuzun bu virüsle temas etme ihtimali olan kısmını dezenfekte edip en kısa zamanda doktora başvurmalısınız.

· Farenin yaşadığını tahmin ettiğiniz alanları eğer kullanıyorsanız, karıştırmadan(süpürmeden, kurcalamadan) alan deterjanlı su ile yıkanmalıdır.

· Fare veya herhangi bir kemirgenin leşlerinin bulunduğu bir alanda bulunmak zorundaysanız eldiven ve maske kullanarak alan karıştırılmadan çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.

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